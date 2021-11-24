إليكم أسرار الصحف الصادرة اليوم

صحيفة النهار

عُلم أن مرجعاً سياسياً يرغب في عودة نائب سابق إلى الترشح مجدّداً من خلال التحالف مع حزبه، لكن رئيس ‏حزبه أكد أنه متحالف مع الحراك‎.‎

ينقل أنه يجري تداول اسم سيدة للترشّح عن المقعد الماروني في إحدى دوائر الجبل، لتكون المرة الأولى التي ‏يُختار فيها عنصر نسائي في هذه الدائرة‎.‎

عُلم ان ثمة قوى سياسية طلبت مواعيد رسمية في بعض دول الخليج، لكنها لم تتلقَّ أجوبة أو تحديدا لهذه المواعيد‎.‎

تردد ان بعض القيادات السياسية أوفدت ممثلين لها للقاء مجموعات من المغتربين ومعرفة توجهاتهم الانتخابية بعد ‏تسجيلهم على المنصة‎.‎

صحيفة اللواء

يعتبر قطب سياسي أن الحكم على نجاح اللقاء الرئاسي الثلاثي رهن بعودة مجلس الوزراء للإجتماع وإستئناف ‏جلساته الإسبوعية لإنجاز الخطوات المطلوبة من الحكومة مقابل المساعدات الموعودة‎!‎

تُشير إحصاءات أولية أن أكثرية أصوات المغتربين ستذهب للمعارضة السياسية من مرشحي الحراك والمستقلين، ‏وتُقاطع مرشحي أحزاب السلطة‎!‎

يتم إقتطاع مبلغ 120 ألف ليرة من رواتب العسكريين مقابل صندوقة المونة التي توزع عليهم شهرياً، مما دفع ‏العديد منهم إلى الإستغناء عنها‎!‎

صحيفة الجمهورية

يردّد مسؤول كبير أمام زواره عن قلة وفاء البعض من فريقه الخاص ويعزو ذلك الى عدم اتخاذ قرار بالحسم ‏سابقاً

نُقل عن مسؤول كبير أن لقاءً عالي المستوى أحدث خرقاً في جدار أزمة حسّاسة يُنتظر أن تتبلور في الأيام المقبلة

أعربَ وفد الكونغرس الأميركي لدى زيارته إلى مرجع روحي عن اعتقاده بأنّ التقدم في الملف النووي الإيراني ‏سينعكس إيجاباً على لبنان.

صحيفة نداء الوطن

إستغربت أوساط قضائية وجود أحد قضاة التحقيق العسكري في اللقاء الذي حصل أمس بين الرئيس نجيب ميقاتي ‏ووفد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه وبحضور وزيري العدل والداخلية‎.‎

علّقت مراجع سياسية على كلام وزير الخارجية في روسيا عن استعداده لزيارة السعودية وتبريره في الوقت نفسه ‏تصريحات زميله وزير الإعلام بأنه أراد أن يكحلها فعماها‎.‎

وصفت شخصية محسوبة على خصوم “القوات اللبنانية” بأنها أظهرت في انتخابات نقابة المحامين أفضل أداء ‏وأفضل نتيجة بينما قدم “التيار الوطني الحر” أسوأ أداء وحصد أسوأ نتيجة‎.‎