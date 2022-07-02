إليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ رسائل تطمين أميركية في ملفي الكهرباء والترسيم… والمقاومة على جهوزيتها لكل الاحتمالات
ـ عون وميقاتي إلى مكوك ثلاثاء وجمعة لما بعد الأضحى… تبريد الخلافات لبدء المفاوضات
ـ لم يغُد “الحي ببلاش”… تعرفة الاتصالات الجديدة قد تشعل الشارع رغم الاطمئنان الرسمي
صحيفة الجمهورية
ـ عون يعترض .. وميقاتي ممتعض
ـ الوزراء العرب: خطوات للمستقبل
ـ في التشكيل: فتّش عن باسيل؟
ـ الجميل خسر «سعادة» الكتائب ولم يكسب «مجدها»
ـ «مسلسل» التشكيل بدأ «تركيّاً» كان أم «مكسيكيّاً»؟!
ـ صندوق الودائع: تعويم للمصارف أم ضمانة مباشرة للمودعين؟
صحيفة اللواء
ـ «متاهة» التأليف في لقاء بعبدا.. والعشاء العربي يطمئن لسياسة النأي بالنفس
ـ ضخّ إيجابيات أميركية حول الترسيم والغاز.. وباريس لانتخابات رئاسية بموعدها.. والشارع إلى الاحتجاجات
ـ الفلسطينيون لا يُعلّقون آمالاً على زيارة بايدن
ـ آلاف الحجيج يتدفقون إلى مكة في أول حج بعد الجائحة
صحيفة الديار
ـ اللبناني يُواجه وحده الأزمة الإقتصادية… وميقاتي يُناور إعلامياً
ـ تقاطع أميركي ــ إيراني ــ سعودي على استقرار لبنان وقوة جيشه
ـ رئيس الجمهورية المقبل من الإختصاصيين والانقسام السياسي دون مُعالجة
صحيفة النهار
ـ “ربط نزاع” الرئاستين… ولا حكومة جديدة!
ـ اليوم اللقاء التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب في بيروت وجدول الاعمال مفتوح على القضايا
ـ السفيرة الأميركية تنقل معطيات جديدة عن تقدم مهمة هوكشتاين وفي ملف استجرار الغاز من مصر
ـ ليبيا: الإحتقان السياسي والمعيشي ينفجر تظاهرات
ـ “جمعة غضب” في السودان وتنديد دولي بسقوط ضحايا
ـ موسكو إقتحمت ثاني أكبر مصافي أوكرانيا والتضخم في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد
صحيفة نداء الوطن
ـ عون يريد تشكيلة “ثلاثينية”… وباريس تشدّد على انتخاب الرئيس في موعده
ـ إسرائيل “ترحّب” بتنازل لبنان عن الخط 29: “قانا” لي ولكم!