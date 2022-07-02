إليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ رسائل تطمين أميركية في ملفي الكهرباء والترسيم… والمقاومة على جهوزيتها لكل الاحتمالات

ـ عون وميقاتي إلى مكوك ثلاثاء وجمعة لما بعد الأضحى… تبريد الخلافات لبدء المفاوضات

ـ لم يغُد “الحي ببلاش”… تعرفة الاتصالات الجديدة قد تشعل الشارع رغم الاطمئنان الرسمي

صحيفة الجمهورية

ـ عون يعترض .. وميقاتي ممتعض

ـ الوزراء العرب: خطوات للمستقبل

ـ في التشكيل: فتّش عن باسيل؟

ـ الجميل خسر «سعادة» الكتائب ولم يكسب «مجدها»

ـ «مسلسل» التشكيل بدأ «تركيّاً» كان أم «مكسيكيّاً»؟!

ـ صندوق الودائع: تعويم للمصارف أم ضمانة مباشرة للمودعين؟

صحيفة اللواء

ـ «متاهة» التأليف في لقاء بعبدا.. والعشاء العربي يطمئن لسياسة النأي بالنفس

ـ ضخّ إيجابيات أميركية حول الترسيم والغاز.. وباريس لانتخابات رئاسية بموعدها.. والشارع إلى الاحتجاجات

ـ الفلسطينيون لا يُعلّقون آمالاً على زيارة بايدن

ـ آلاف الحجيج يتدفقون إلى مكة في أول حج بعد الجائحة

صحيفة الديار

ـ اللبناني يُواجه وحده الأزمة الإقتصادية… وميقاتي يُناور إعلامياً

ـ تقاطع أميركي ــ إيراني ــ سعودي على استقرار لبنان وقوة جيشه

ـ رئيس الجمهورية المقبل من الإختصاصيين والانقسام السياسي دون مُعالجة

صحيفة النهار

ـ “ربط نزاع” الرئاستين… ولا حكومة جديدة!

ـ اليوم اللقاء التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب في بيروت وجدول الاعمال مفتوح على القضايا

ـ السفيرة الأميركية تنقل معطيات جديدة عن تقدم مهمة هوكشتاين وفي ملف استجرار الغاز من مصر

ـ ليبيا: الإحتقان السياسي والمعيشي ينفجر تظاهرات

ـ “جمعة غضب” في السودان وتنديد دولي بسقوط ضحايا

ـ موسكو إقتحمت ثاني أكبر مصافي أوكرانيا والتضخم في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد

صحيفة نداء الوطن

ـ عون يريد تشكيلة “ثلاثينية”… وباريس تشدّد على انتخاب الرئيس في موعده

ـ إسرائيل “ترحّب” بتنازل لبنان عن الخط 29: “قانا” لي ولكم!