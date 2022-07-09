اتصالات هوكستين - الحزب: قبل المسيّرات وبعدها

جاء في “أساس ميديا”:

في 2 تموز، أطلق حزب الله المسيّرات الثلاث غير المسلّحة فأسقطها الجيش الإسرائيلي، وتسبّب ذلك بتحذيرات إسرائيلية واتّهامات للحزب بأنّه يسعى إلى الحؤول دون حصول اتفاق على ترسيم الحدود مع لبنان، كما قال رئيس الوزراء يائير لابيد قبيل لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 5 تموز.

وفي حين لم يصدر الحزب بياناً عن “المقاومة الإسلامية” إلا بعد إفراج الجيش الإسرائيلي عن الخبر للصحافة العبرية، عمّمت أوساط “حزب الله” إنه كان أطلق مسيرات قبل ذلك، يوم الأربعاء في 29 حزيران نحو الوجهة نفسها وأنّه جرى إسقاط عدد منها وعاد العدد الآخر بعد تصوير المواقع المستهدفة. من دون أن تفصح هذه الأوساط عن عدد تلك المسيرات ولا عن عدد ما أسقط منها. كما أنّ تسريب الحزب هذا الخبر لم يرافقه إصدار بيان رسمي. وما ترك تساؤلات حول أهداف هذا التسريب أنّ أي نبأ لم يصدر عن إسرائيل في هذا الخصوص، مثلما حصل بالنسبة إلى المسيّرات التي أطلقت في 2 تموز.

في كل الأحوال، سبق إطلاق مسيّرات 2 تموز بيومين جولة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا على الرؤساء الثلاثة نقلت خلالها معطيات من هوكستين تفيد بأنّ أجواء المفاوضات تأخذ منحى إيجابياً ما دام التشاور قائماً، وأنّ هناك سلسلة من الاتصالات لتوضيح ملاحظات طرحها الجانب الإسرائيلي حول اقتراح لبنان المرتبط برسم الخط 23 (الذي أُطلقت عليه تسمية 23 +)، بحيث يحصل لبنان على حقل قانا كاملاً على أن تُنقل معطيات التوضيح هذه في أقرب وقت ممكن إلى شيا التي بدورها ستبادر إلى نقلها إلى هوكستين.

ما نقلته شيا صاغه مصدر قريب جدّاً من المفاوضات بقوله لـ”أساس” إنّ إسرائيل لم ترفض الاقتراح الذي سلّمه لبنان لهوكستين في 14 حزيران، بل يمكن القول إنّ ردّها عليه كان شبه قبول به مع إبداء بعض الملاحظات التي سيردّ عليها لبنان، طالباً أن يكون ما نقله هوكستين مكتوباً.

استهداف لأوروبا

دفع إرسال المسيّرات الثلاث هوكستين إلى الاتّصال بالوسيط ناقل الرسائل بينه وبين “حزب الله”، سائلاً عن أسباب هذا التصعيد فيما المفاوضات متواصلة، ومؤكّداً أنّ واشنطن لا تريد مواجهةً أو حرباً قد يتسبّب بها إطلاق المسيّرات. وممّا نقله الراوي عن هوكستين (وعن السفيرة شيا التي واكبت اتصالاته)، أنّه أبلغ الوسيط بأنّ عمليّة المسيّرات واستهداف سفينة “إنرجين باور” اليونانية هما “استهداف لأوروبا” باعتبار أنّ الأخيرة تعوّل على استخراج الغاز، وتراهن على سدّ جزء من حاجتها إلى الغاز الذي تستورده من روسيا والذي ستستغني عنه بفعل العقوبات الأوروبية والأميركية على موسكو. وكان دبلوماسيون أوروبيون قد سبقوه إلى التواصل مع الحزب، وكرّروا الموقف نفسه وأنّ استهداف السفينة اليونانية استهداف لأوروبا.

ليس من عادة الجانب الأميركي أن يسرّب معطيات عن الخطوط الخلفية التي يعتمدها في التواصل مع “حزب الله” لأسباب تتعلّق بتصنيفه منظمة إرهابية من قبل واشنطن. ولذلك فإنّ بعض المعطيات التي كُشف عنها في هذا الصدد مصدرها متّصلون بالحزب قالوا إنّ الاتصالات مع الحزب أدّت إلى نقل جوابه إلى الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وفيه أنّ ما يحصل في حقل كاريش واستعداد السفينة لمباشرة الإنتاج هما غير ما تمّ الاتفاق عليه من أنّه ما دامت المفاوضات لم تنتهِ إلى اتفاق فإنّ حقل “كاريش” يقع في منطقة متنازَع عليها، فيما كان الجواب الأميركي بأنّ “كاريش” خارج الخط 23 وليس في منطقة متنازَع عليها.