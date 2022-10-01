اتصالات ومشاورات حكومية خلف الكواليس... ولا جديد‏

لم يطرأ أي جديد حكومياً، كما كشف رئيس الجمهورية ميشال عون بنفسه أمس، ولم تُحدّد زيارة لميقاتي إلى قصر بعبدا، فيما كشف النائب السابق على درويش عن وجود اتصالات ومشاورات خلف الكواليس بهدف وضع الأمور في إطارها الصحيح، علّ العمل بعيداً عن الأضواء وخارج الإعلام يُنتج إيجابيةً.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أن “لا موعد محدداً لميقاتي في قصر بعبدا، بانتظار ما سينتج عن الاتصالات الجارية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن تأجيل الزيارة الأخيرة جاء بعدما استجدت تفاصيل، مفضّلا عدم الغوص في تفاصيلها لعدم إشاعة أجواء سلبية.
وختم حديثه متمنياً تشكيل حكومة قبل نهاية العهد، مشدّداً على وجوب أن تكون النوايا صافية، آملاً أن ينتج العمل الهادئ عن نتائج إيجابية.