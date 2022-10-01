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اتصالات ومشاورات حكومية خلف الكواليس... ولا جديد‏

منذ 5 دقائق
الحكومة

الحكومة

الانباء
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لم يطرأ أي جديد حكومياً، كما كشف رئيس الجمهورية ميشال عون بنفسه أمس، ولم تُحدّد زيارة لميقاتي إلى قصر بعبدا، فيما كشف ‏النائب السابق على درويش عن وجود اتصالات ومشاورات خلف الكواليس بهدف وضع الأمور في إطارها الصحيح، علّ العمل بعيداً ‏عن الأضواء وخارج الإعلام يُنتج إيجابيةً.‏

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أن “لا موعد محدداً لميقاتي في قصر بعبدا، بانتظار ما سينتج عن الاتصالات ‏الجارية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن تأجيل الزيارة الأخيرة جاء بعدما استجدت تفاصيل، مفضّلا عدم الغوص في تفاصيلها لعدم ‏إشاعة أجواء سلبية.‏

وختم حديثه متمنياً تشكيل حكومة قبل نهاية العهد، مشدّداً على وجوب أن تكون النوايا صافية، آملاً أن ينتج العمل الهادئ عن نتائج ‏إيجابية.‏

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