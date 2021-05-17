اسرار الصحف المحلية الصادرة الاثنين في 17 ايار

النهار
بدأت بعض المؤسّسات الكبرى بتقليص دوام موظفيها، ووقف التقديمات التي كانت تمنح لهم تجنباً لصرف كثيرين.
علم أنه تم عقد اجتماع ثلاثي لأحزاب مسيحية، بغية دراسة إمكانية تكوين جبهة سياسية، إلا أن بعض المعوقات أجهضت الولادة جراء نصائح أُسديت من رئيس أحد هذه الأحزاب.
تبين ان حركة اتصالات واسعة تجريها قيادة “حزب الله” مع فصائل فلسطينية واحزاب لبنانية لعدم تجاوز الخطوط الحمر في الجنوب ويؤازر عناصر الحزب الجيش في تضييق الخناق على الوافدين من مناطق بعيدة خوفا من وجود مندسين في صفوفهم.
نداء الوطن
إعلان البواخر التركية عن توقيف كافة المولدات العكسية لديها أظهر وجود 130 ميغاواطاً لدى مؤسسة كهرباء لبنان غير مستثمرة واضطرت اليوم المؤسسة لاستثمارها من خلال تشغيل بعض المجموعات الانتاجية في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة انتاجية في معمل صور الحراري.
كشف عدد من تجار الدجاج عن انتشار ظاهرة الطلب من المواطنين على رقاب الدجاج للاستهلاك الشخصي والتي كان يتم بيعها وبسعر زهيد إلى مالكي الكلاب، كونها مكونة من العظام، ولا يستهلكها الإنسان.
نُقِل عن شخصية مواكبة لملف العقوبات ان جهات غربية بدأت إعداد ملفات تفصيلية لصفقات الأشغال العمومية تمهيداً لفرض عقوبات على مقاولين وكبار الموظفين ورؤساء واعضاء مجالس ومعنيين بتلزيم المشاريع الانشائية الكبرى.
الجمهورية
عون والحريري: طلاق كامل!
أرسل مرجع ديني الى مسؤول كبير ما مفاده: لقد صرت مقتنعاً مئة في المئة أن عون والحريري لن يُشكلا الحكومة أبداً.. فكيف إن كان بينهما طلاق كامل.
مصادر إقتصادية و”رفع الدعم”
قالت مصادر إقتصادية متابعة إن مسألة رفع الدعم التي يتم التراشق بها وتهديد المواطنين لن تتم إلّا بإصدار البطاقة التمويلية..ولن تصدر.