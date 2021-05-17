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اسرار الصحف المحلية الصادرة الاثنين في 17 ايار

17 - مايو - 2021
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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النهار

بدأت بعض المؤسّسات الكبرى بتقليص دوام موظفيها، ووقف التقديمات التي كانت تمنح لهم تجنباً لصرف ‏كثيرين‎.‎

علم أنه تم عقد اجتماع ثلاثي لأحزاب مسيحية، بغية دراسة إمكانية تكوين جبهة سياسية، إلا أن بعض المعوقات ‏أجهضت الولادة جراء نصائح أُسديت من رئيس أحد هذه الأحزاب‎.‎

تبين ان حركة اتصالات واسعة تجريها قيادة “حزب الله” مع فصائل فلسطينية واحزاب لبنانية لعدم تجاوز ‏الخطوط الحمر في الجنوب ويؤازر عناصر الحزب الجيش في تضييق الخناق على الوافدين من مناطق بعيدة ‏خوفا من وجود مندسين في صفوفهم‎.‎

نداء الوطن

إعلان البواخر التركية عن توقيف كافة المولدات العكسية لديها أظهر وجود 130 ميغاواطاً لدى مؤسسة كهرباء ‏لبنان غير مستثمرة واضطرت اليوم المؤسسة لاستثمارها من خلال تشغيل بعض المجموعات الانتاجية في ‏معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة انتاجية في معمل ‏صور الحراري‎.‎

كشف عدد من تجار الدجاج عن انتشار ظاهرة الطلب من المواطنين على رقاب الدجاج للاستهلاك الشخصي ‏والتي كان يتم بيعها وبسعر زهيد إلى مالكي الكلاب، كونها مكونة من العظام، ولا يستهلكها الإنسان‎.‎

نُقِل عن شخصية مواكبة لملف العقوبات ان جهات غربية بدأت إعداد ملفات تفصيلية لصفقات الأشغال العمومية ‏تمهيداً لفرض عقوبات على مقاولين وكبار الموظفين ورؤساء واعضاء مجالس ومعنيين بتلزيم المشاريع الانشائية ‏الكبرى‎.‎

الجمهورية

عون والحريري: طلاق كامل!‏

‏أرسل مرجع ديني الى مسؤول كبير ما مفاده: لقد صرت مقتنعاً مئة في المئة أن عون ‏والحريري لن يُشكلا الحكومة أبداً.. فكيف إن كان بينهما طلاق كامل.‏
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مصادر إقتصادية و”رفع الدعم”‏
‏قالت مصادر إقتصادية متابعة إن مسألة رفع الدعم التي يتم التراشق بها وتهديد ‏المواطنين لن تتم إلّا بإصدار البطاقة التمويلية..ولن تصدر.‏
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