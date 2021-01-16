اسرار الصحف المحلية

النهار

على رغم اقرار قانون حق الوصول الى المعلومات فان المؤسسات الرسمية لا تزال غير متجاوبة بدليل المعلومات المتضاربة عن اجهزة تنفس وانعاش موجودة داخل المدينة الرياضية وامتناع معظم المعنيين عن تأكيد الخبر او نفيه.

تؤكد عمليات التهريب عبر معابر غير شرعية الى سوريا ان مؤسسات الدولة السياسية غير قادرة على ضبطها فيما الامنية متواطئة او مترددة حيال الغطاء السياسي للتهريب.

قال سفير عربي خلال جولاته الوداعية أمام أحد أصدقائه: “كان بودّي أن أغادر لبنان في ظروف مختلفة. أعان الله لبنان ولن نتخلى عنكم”.

قال سياسي عتيق إنّ ما سمعه من بعض إعلاميي “الممانعة” عن توصيفهم لمؤسسة وطنية، لم يسبق أن سمعه في عزّ الحروب.

اللواء

بعث مرجع برسالة مع نائب محسوب على تيّار موالٍ تدعو إلى التهدئة في الوقت المناسب، بعد تبريد الأجواء..

تضغط جهات عليا، للحؤول دون تجاوز سعر صرف الدولار، سقفاً يطيح بأية إجراءات لدعم الأسر المعدمة..

أنقذ مرجع قضائي وضعاً غير صحي، كاد ينشأ على خلفيات معلنة، واستدعى تدخلات واسعة..

نداء الوطن

إعتبر مصدر نيابي ان فشل اللجنة الوزارية المعنية بفيروس “كورونا” يوجب تفعيل المادة 70 من الدستور اللبناني التي تنص على صلاحيّة مجلس النواب باتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم.

إستعر الصراع بين مختلف القوى السياسية على كيفية ادارة واستثمار قرض البنك الدولي المتعلق بتقديم مساعدة طارئة للبنان بقيمة 246 مليون دولار، على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية للأسر الأكثر فقراً.

يشكو عدد من النواب والاتحادات البلدية من غياب وزارة خدماتية اساسية عن السمع علماً ان الموازنة لهذه الوزارة مؤمنة وخدماتها ضرورية للمواطنين.

الانباء

توالت ردات الفعل من أكثر من جهة على لقاء تم الكشف عنه، ما أظهر مدى خشية هذه الجهات من أي تحرك في هذا الصدد.

تعرض فريق سياسي حاكم الى نكسة جديدة في ملف يتعلق بقضية أثارها نائب معارض.