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الأزمات الاقتصادية إلى تفاقم.. ولبنان يدخل في حقبة رفع الدعم

24 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 11:04 مساءً
لبنان

لبنان

الجريدة الكويتية
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على إيقاع الاستعصاء السياسي، تستمر الأزمات الاقتصادية بالتفاقم، لا سيما أزمة المحروقات وانعكاسها على كل القطاعات، بالإضافة إلى الأزمة الطبية بفعل فقدان المواد الأساسية، التي سينتج عنها مشاكل اجتماعية متعددة، لا تبدو السلطة السياسية قادرة على اتخاذ قرار لمعالجتها، خصوصاً أنها وقعت بين منزلتين: إما الاستمرار بحالة الاستنزاف القائمة، وبالتالي فقدان المواد الأساسية من الأسواق، وإما الاتجاه إلى رفع الدعم عن هذه السلع الضرورية، وهو أمر لا اتفاق سياسياً حوله، خصوصاً أن «حزب الله» لا يزال يعلن رفضه لسياسة رفع الدعم.

هنا، تقول مصادر سياسية بارزة عبر “الجريدة الكويتية” إن ما ستشهده الأيام المقبلة هو الدخول في حقبة رفع الدعم، بفعل الأمر الواقع، ومن دون اتخاذ القرار بشكل علني.

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