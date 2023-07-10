الأزمة أطول مما يتصوّر البعض.. هل حان موعد البحث في النظام؟

تكشفت أزمة الشغور الرئاسي عن أوجه بالغة الخطورة في مسار تاريخ لبنان الحديث. هي لم تعد مقتصرة على خلاف بين فريقين على مَن وكيف يحكم لبنان طوال السنوات الست المقبلة، بل تتعمق وتتجذر وصولًا إلى أزمة بنيوية تتناول هويته ودوره وموقعه ورسالته والأهم نظامه.

ثمة من يعتقد أو بات واثقًا أن النظام السياسي والدستوري في البلاد لم يعد صالحًا وأن نغمة العيش المشترك كنموذج حضاري لا تصلح لوطن تتداخل فيه الولاءات الطائفية والحزبية والسياسية والأهم الوطنية، إذ أصبح الخلاف واقعًا بين من يقدم مصلحة الوطن على كل شيء آخر ومن يضع مصلحة قوى إقليمية أولاً، والتقاء الفريقين والحال هذه يصبح متعذرًا، أضف إلى ذلك سلسلة عثرات تواجه الاستحقاقات كلما حان موعدها، رئاسيًا أو حكوميًا، بفعل إغفال المشرعين تحديد مهل للتشكيل أو إلزام نواب الأمة بالانتخاب، حيث باتت فترات الشغور على المستويين أطول من مدة العمل .

من الدعوات إلى الحوار للاتفاق على رئيس جمهورية وفتح أبواب المجلس لانتخابه تحت شعار الديموقراطية التوافقية، إلى المطالبة باللامركزية، تتعدد الآراء وتتشعب المواقف، لكن النتيجة هي هي، فلا الأرضية الحوارية جاهزة، وقد أبلغت قوى المعارضة المبعوث الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان رفضها الحوار بفعل التجارب المريرة التي أنتجها، إذ بقيت كل قرارات طاولات الحوار حبرًا على ورق أو ذابت في مياه مغلية دعا الحزب من يتطلع إلى تنفيذها لشربها، شأن سيؤخر عودة لو دريان إلى بيروت، بحسب مراجع سياسية، ولا طريق تطبيق اللامركزية معبّدًا بالورود، بفعل موجة رفض عارم من قوى سياسية ترى فيها مشروعًا تقسيميًا، على رغم أن دستور الطائف نص عليها، كما أن مشروعًا على هذا المستوى يحتاج رعاية واحتضانًا دوليين غير متوفرين حتى الساعة.

إزاء العقم المستحكم بالمشهد هذا، وفي ظل انهيار شامل ومعمم على مختلف المستويات، لا تغطيه مهرجانات صيفية “مفوّلة” ولا حركة سياحية بلغت أوجها بفعل عودة المغتربين اللبنانيين وإنفاق عملة خضراء تشكل الركن الأساسي في الصمود وعدم انفجار الوضع، ينقل سياسي لبناني عن مصدر غربي توقعه بأنّ الأزمة في لبنان طويلة والأرجح أطول مما يتصور البعض. ذلك أن حزب الله يحاول تكرار سيناريو عام 2016 حينما أوصل العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، ولكن المحاولة لا تقف اليوم عند انتخاب مرشحه، بل تتعداها إلى قوننة وضعه وسلاحه، لذلك هو يتمسك بفرنجية، ولن يتراجع خطوة إلى الوراء ما دام أمر العمليات الخارجي لم يصدر بعد، والأمر بدوره ليس ظاهرًا في الأفق.

ويوضح المصدر أن لا حل في لبنان قبل بلورة موقف أميركي – سعودي واتضاح المشهد الإقليمي عمومًا وكيفية اتجاه رياح التفاهم النووي الجاري العمل على إعداده بين واشنطن وطهران. تبعًا لذلك، ينقل المصدر الغربي عن أوساط خماسية باريس أن لا موجب للحوار ولا مبرر له، وجل ما على القوى السياسية القيام به راهنًا هو التزام النص الدستوري لانتخاب رئيس من دون المس باتفاق الطائف والالتفاف عليه بطاولات حوار لزوم ما لا يلزم، فالزمان ليس لفتح كتاب أنظمة وإعادة النظر بها، ولبنان لم يعد “مالئ الدنيا وشاغل الناس”، فالأزمات التي تعصف بدول المنطقة والعالم أخطر من هواجس أطراف لبنانيين يتطلعون إلى تحسين ظروفهم وتحصيل مكتسبات بالسياسة يدونونها في دستور مفصل على مقاساتهم.

ما يجري البحث عنه للبنان، إن فرنسيًا أو مع خماسية باريس التي ستجتمع في الدوحة قريبًا، مجرد علاج موضعي لأزمة بنيوية، لا تشفيها المُسَكِنات، لكن في انتظار نضوج الطبخة الإقليمية والدولية وحتى يحين موعد العملية الجراحية، على اللبنانيين أن يُسَيِروا أمورهم “بالتي هي أحسن”، تختم الأوساط، خشية تحلل البلد وزواله، كما حذر لو دريان منذ أعوام.