الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"غيوم سوداء" تسدّ الأفق الرئاسي أكثر فأكثر

منذ ساعة واحدة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

إذا كانت الجهود الرامية إلى إطلاق حوار رئاسي، بدءاً بالمسعى الذي يقوده الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان باسم اللجنة الخماسية، وصولا إلى الدعوة الأخيرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى حوار رئاسي لسبعة أيام تليه جلسات متتالية لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، قد انطوت على تمنيات بتصاعد الدخان الأبيض في الأجواء الرئاسية، إلّا أنّ الفرز المتجدّد على ضفتي الملف الرئاسي، وعلى ما تقول مصادر سياسية مسؤولة لصحيفة “الجمهورية” فتح الأفق اللبناني على مصراعيه أمام تكوّن غيوم سوداء من شأنها أن تسد الأفق السياسي الرئاسي أكثر فأكثر، وربما بشكل نهائي.

ووفق المعلومات فإنّ ما استجد على هذا الصعيد، لا سيما لجهة المواقف العالية النبرة التي أطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لم يكن مفاجئا للطرف الآخر. بل كان متوقعا وبالحدود التي صدرت فيها تلك المواقف.

وخلافاً لما تردّد في أوساط الأطراف التي تسمّي نفسها سيادية عن أن مبادرة بري فاشلة في توقيتها وشكلها ومضمونها، فإنّ المؤيدين لهذه المبادرة اعتبروا أنها “عَرّت المعطلين، وكشفت من يريد فعلاً انتخاب رئيس للجمهورية، ومن يريد للبلد أن يبقى مأزوماً، ويُخاصم كل من يدعو إلى الحوار والتوافق، على ما جرى في المواقف الاعتراضية على الموقف الأخير للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي”.

وفي السياق، أكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” أن مبادرة بري، وعلى رغم التشنّج الذي أبداه حزب “القوات اللبنانية” وبعض أطراف ما يسمّى الفريق السيادي، ما زالت قائمة والأيام القليلة المقبلة ستشهد بالتأكيد الخطوة التالية للرئيس بري، ربطاً بمبادرته”.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف
    هذا ما جاء في أسرار الصحف المحليّة
    وسيم منصوري
    منصوري: اللقاءات مع المسؤولين السعوديين جيدة جداً
    الشغور الرئاسي - تعبيرية
    توجّه عربي ودولي لانهاء الشغور الرئاسي

    الأكثر قراءة

    جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
    صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
    شعار تطبيق واتساب
    واتساب.. مزايا رائعة قادمة لتحسين واجهة المستخدم