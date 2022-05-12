لفتت مصادر مطلعة إلى أن مجلس الوزراء الذي يناقش جدول أعماله اليوم لن يتمكن من بتّ جميع بنوده. وقالت المصادر إنّه حتى الآن كل الأمور تسير في اتجاه تمرير يوم انتخابي هادئ إلّا إذا خرجت الأمور عن المنحى المرسوم. وأوضحت أنّ نجاح هذا اليوم يعد نجاحًا للحكومة التي تعد عدتها للرحيل على أن جلستها المقبلة مخصصة لتقييم الإنتخابات.

وقالت المصادر لـ”اللواء” إلى أنّ تمرير أي ملف من خارج الجدول مرهون باتفاق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مع العلم أنّ الوزراء لم يتبلغوا شيئاً في هذا المجال. وتردد أن الشق المالي يستحوذ على النقاش لجهة التأكيد على صرف الأموال للعسكريين والموظفين. وستكون هناك مداخلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن الإنتخابات والحكومة.