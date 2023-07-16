الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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الاستحقاق الرئاسي على طاولة الحوار بين "الحزب" و"التيار".. الكيم التفاصيل

منذ 18 دقيقة
حزب الله والتيار الوطني الحر

حزب الله والتيار الوطني الحر

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كشف مصدر مطلع أن قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر مهتمتان بعودة الحوار بينهما، وأن هناك رغبة مشتركة في التوصل الى نتائج ايجابية وتفاهم حول الاستحقاق الرئاسي وقضايا اخرى متصلة بالمرحلة المقبلة.

وقال لـ”الديار”: “هذا الحوار هو الآن في بدايته، ويتركز في مرحلته الاولى على عناوين المرحلة المقبلة وطروحات ومطالب الطرفين. والبحث في الاسماء متروك للمرحلة الثانية”.

وكشف المصدر أن “من بين المواضيع التي ستطرح للبحث مطالب التيار الوطني الحر وأبرزها: اللامركزية الادارية، وانشاء الصندوق الائتماني المتعلق باصول الدولة واستثمارها وحماية حقوق المودعين، والقضايا المتعلقة ببناء الدولة على كافة الصعد”.

ورأى المصدر أن “توصل الفريقين الى تفاهم حول هذه الامور المهمة سيسهل مسألة التفاهم على اسم المرشح الرئاسي، وسيزيل العقبات امام مثل هذا التفاهم”، موضحاً أنّ “التيار يركز على أخذ ضمانات في شان مطالبه، للانتقال الى حسم هوية المرشح الرئاسي”، لافتاً الى أن “هذا التوجه يسهل المرحلة الثانية من الحوار”.

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