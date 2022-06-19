الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
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البحث عن فدائي... وأين المشكلة؟

منذ 14 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الأنباء
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توقفت مصادر سياسية عند مطالبة العديد من القوى السياسية بحكومة منتجة وفاعلة تضع في سلّم أولوياتها معالجة الوضع الاقتصادي المنهار، من دون أن تكشف عن اسم “الفدائي” الذي بإمكانه تحمّل هذه المسؤولية، وإذا وعد وفى، وإذا قرر فعل.

وأشارت المصادر عبر “الأنباء” الإلكترونية الى أنّ “المشكلة ليست باسم الشخص الذي يُكلّف تشكيل الحكومة بل بالشروط التي تضعها أمامه بعض الكتل، وأسلوب المحاصصة الذي يحوّل إلى رهينة في أيدي تلك الكتل، فيتحوّل الجهد من تشكيل حكومة لإنقاذ البلد الى حكومة لإرضاء هذه القوى، فتنتهي الأمور الى تشكيل حكومة على شاكلة الحكومات السابقة”.

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