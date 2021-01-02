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البزري يتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا بشكل كبير

منذ 17 دقيقة
عبد الرحمن البزري​

عبد الرحمن البزري​

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أكد رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والجرثومية في لبنان عبد الرحمن البزري، أنه “من الخطأ الشعور بالأمان لمجرد خضوعنا لاختبار كورونا (PCR) وحصولنا على نتيجة سلبية، مشيرا الى ان إمكانية إصابتنا بكورونا كبيرة ولو بعد لحظات من القيام به، ومن الأفضل الابتعاد عن التجمعات.

وقال البزري: “وفي حال وجود أكثر من مصابين في العائلة الواحدة فباستطاعتهم قضاء السهرة معاً في البيت شرط عدم مخالطتهم باقي أفراد العائلة عن قرب”.

وتوقع البزري في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “ترتفع نسب الإصابات بكورونا بشكل كبير بدءاً من منتصف الأسبوع الأول بعد نهاية الأعياد”.

ولفت إلى “أننا قد نصل إلى الذروة ويفوق عدد المصابين في اليوم الواحد الـ3000 شخص فتكون النسب صارخة. ولكن بعدها ستهدأ الأمور بفعل تراجع التخالط الاجتماعي وانتهاء المناسبات وعودة الكثيرين من المسافرين إلى بلدانهم”.

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