البطريرك الراعي لن يستسلم أمام محاصرة مبادرته الإنقاذية

يتعامل البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومن خلفه الفاتيكان، ‏بجدّية مع تحذير وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من ‏الخطورة المترتّبة على اختفاء لبنان من الخريطة الدولية ما لم تتدارك ‏القيادات السياسية الواقع المأزوم غير المسبوق الذي يمر فيه بلدهم ‏وتبادر إلى إنقاذه اليوم قبل الغد.

ويأتي هذا التحذير فيما اليد الدولية ‏الممدودة للإنقاذ والتي تتمثل بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون ما ‏زالت حبراً على ورق {لأن بعض من التزم بها سرعان ما انقلب على ‏تعهداته}، بحسب ما تقول مصادر سياسية.‏

ومع أن البطريرك الراعي ينأى بنفسه حتى إشعار آخر عن الدخول ‏في سجالات وصولاً إلى تحديد من هو المسؤول عن منع المبادرة ‏الفرنسية من أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ فإنه في المقابل لن يستسلم، ‏كما تقول مصادر مقرّبة من بكركي لـ«الشرق الأوسط»، تحت ضغط ‏العراقيل التي تحاصر مبادرته الإنقاذية المدعومة من الفاتيكان، والتي ‏بدأها بتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين ‏الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري بل سيعاود ‏فور انتهاء عطلة الأعياد تحرّكه بين بعبدا و«بيت الوسط» (مقر ‏الحريري).‏

وفي هذا السياق، تأكد بأن بالراعي لن يسحب مبادرته من التداول، ‏خصوصاً أنها تلتقي مع ماكرون الذي ليس في وارد تجميد تحرّكه ‏وهو يستعد لمعاودة نشاطه باتجاه القيادات السياسية فور تماثله للشفاء ‏من فيروس «كورونا»، علماً أن الرئيس الفرنسي شكّل خلية أزمة ‏لمواكبة الاتصالات لتشكيل الحكومة وللوقوف على الأسباب الكامنة ‏التي لا تزال تحول دون الالتزام بالمبادرة الفرنسية باعتبار أنها ‏خريطة الطريق لوقف الانهيار الشامل والانتقال بالبلد إلى مرحلة ‏التعافي.‏

كما تأكد أن المواصفات التي طرحها الراعي كأساس لا مفر منه ‏لتشكيل الحكومة جاءت متطابقة مع المعايير التي يتمسك بها الحريري ‏والتي تلقى معارضة من عون وفريقه السياسي، فيما يلوذ «حزب ‏الله» بالصمت ولا يحرّك ساكناً حيالها مكتفياً بمراعاة حليف عون ‏ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.‏

وعلى رغم أن «حزب الله» يقف، بحسب ما يقول عدد من مسؤوليه، ‏إلى جانب تسهيل ولادة الحكومة ولكن من دون ممارسة أي ضغط ‏على عون وباسيل لإخراج عملية التأليف من التأزيم، إلا أن ما قاله ‏أمينه العام السيد حسن نصر الله قبل أيام لم يلق ارتياحاً لدى خصومه ‏الذين اعتبروا بأن بادرة {حسن النيّة} التي أظهرها نصر الله حيال ‏الحريري – من خلال إشارته الواضحة إلى التعاون المستمر معه – ‏‏{لن تقدّم أو تؤخّر}. ويعزو خصوم نصر الله السبب إلى أنه يسعى ‏لتبرئة ذمّته من اتهامه بترحيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد تولّي ‏الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سلطاته الدستورية في 20 يناير ‏‏(كانون الثاني) الجاري وبقرار منه لتحسين شروط حليفته إيران من ‏خلال الإمساك بالورقة اللبنانية لتحسين شروطها بالتفاوض مع ‏الإدارة الأميركية الجديدة.‏

ويقول هؤلاء إن نصر الله حاول أن يبرّر تعذّر تشكيل الحكومة ‏بانعدام الثقة بين عون والحريري وآخرين، رغم أن حديثه عن ‏التعاون المستمر مع الرئيس المكلف {لا يُصرف في مكان لأن ما ‏أعطاه بيده اليمنى سرعان ما انتزعه منه بيده اليسرى، وإلا فكيف ‏يوفّق بين تسهيل مهمّة الحريري وبين استهدافه (نصر الله) لعدد من ‏دول الخليج؟}.‏

ويرى هؤلاء أن الحريري كان في غنى عن الالتفاتة الإيجابية التي ‏خصه بها نصر الله لأن هجومه الصاعق على هذه الدول التي لم ‏تتردد يوماً في مد يد العون غير المشروط للبنان لا يتسبب بإحراجه ‏فقط وإنما بنزع الغطاء العربي عن الحكومة في حال أن عون قرر ‏الخروج من دائرة الإنكار والمكابرة باتجاه التسليم بواقع الحال ‏المأزوم للبلد الذي يتطلب للخروج منه وجود حكومة مهمة من ‏اختصاصيين ومستقلين من غير الحزبيين.‏

ويعتبر خصوم نصر الله أن نزعه للغطاء العربي عن الحكومة في ‏ضوء تعذّر البديل لا بد من أن ينسحب على المجتمع الدولي الذي ‏يقف وراء المجيء بحكومة منزوعة من التمثيل الحزبي، ويقولون إن ‏لا خيار أمام عون والحريري سوى الاقتداء بالمواصفات الدولية ‏للحكومة العتيدة، وهذا ما يدعو الأخير {للصمود في وجه الحرتقات ‏التي لم ينفك عن القيام بها الفريق السياسي المحسوب على رئيس ‏الجمهورية وكان آخرها استقبال النائب طلال أرسلان في بعبدا ‏لتوظيف حضوره للانقلاب على تعهّده بأن تؤلف الحكومة من 18 ‏وزيراً}. ويسأل خصوم عون عن الخيارات البديلة المتوافرة له مع ‏أنها معدومة، وتكاد تكون مستحيلة، بعد أن أعفى حليفه «حزب الله» ‏من تهمة تأخير تشكيل الحكومة وارتضى لنفسه بأن يمسك بكرة النار ‏المترتبة على أخذ البلد إلى الانهيار، خصوصاً أنه لم يعد في الميدان ‏إلى جانبه سوى الحزب، فيما بات رئيس المجلس النيابي نبيه بري ‏عاجزاً أمام ابتداع الكلمات للتعبير عن الواقع الكارثي الذي يحاصر ‏البلد.‏

وعليه، فإن الراعي وإن كان يتمسك بمبادرته فهو يدرس توسيع ‏مشاوراته واتصالاته لعله يستقدم من خلالها الضغط المطلوب لدفع ‏عون والحريري إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.‏