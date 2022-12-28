البلاد في "شلل تام".. فهل تُحدث المبادرات الدولية "الانفراجة المنتظرة"؟

على الرغم من حركة المشاورات التي شهدتها الفترة الماضية، إلّا أنّه يبدو أنّ مفاعيل هذه اللقاءات لن تظهر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، فلا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد، والبلاد في حالة شلل تام بانتظار نهاية فترة الأعياد وعودة دوران الحياة السياسية.

فيما يبقى التعويل، وفق ما جاء في “الأنباء”، على أن تصب مفاعيل هذه اللقاءات في إطار الحل السياسي، كما المبادرات الدولية التي قد تفتح كوّةً في جدار التعطيل وتُحدث انفراجة، تستكملها القوى السياسية الداخلية بحراك ناشط للتوصّل إلى التسوية، القدر المحتّم.

في هذا السياق، جاءت زيارة عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور إلى عين التينة، حيث أعاد التأكيد على ضرورة الحوار، وأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لن يترك باباً للحوار وإلا وسيطرقه.