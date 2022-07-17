الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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الترسيم مرتبط بمفاوضات الملف النووي الإيراني

منذ 56 دقيقة
ترسيم الحدود

ترسيم الحدود

الأنباء
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في موضوع ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل، وما أُعلن عن تقدّم في هذا الملفّ، رأت المصادر أنّ موضوع الترسيم مرتبط بمفاوضات الملف النووي الإيراني، فإذا شهدت هذه المفاوضات تطورات إيجابية فقد ينعكس ذلك على ملف الترسيم، وإلا لن يكون هناك أي تقدم.

ولاحظت المصادر أنّ الملفّين النووي والعسكري الإيرانيين غير منفصلَين عن بعضهما بالنسبة للإدارة الأميركية، فإمّا أن تكون إيران قادرة على تقديم نتيجة إيجابية في هذين الملفّين، أو أنّ الأمور ذاهبة باتّجاه المزيد من التوتر الذي سيقود طبعاً إلى نشوب حرب في المنطقة، وأنّ تصميم بايدن على عدم ترك أي فراغ في المنطقة لأنّ إيران قد تستغله لتعزيز نفوذها العسكري واضح جداً.

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