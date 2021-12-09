"التعطيل" ينذر بتضخّم خطير

أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ “جولة وفد صندوق النقد على المسؤولين اللبنانيين هي بروتوكولية، بمعنى أنّه أراد أن ‏يبلغهم أنّه جاهز للمساعدة مع حكومة فعّالة قادرة على أخذ القرارات، شرط أن تكون حكومة جاهزة للتعاون اقتصادياً، ولا يكون لها ‏تداعيات على الأسواق”، مضيفاً، “هذه الزيارة تعني زيادة الثقة بالبلد، وبالمقابل على الحكومة أن تجتمع وتقول لصندوق النقد أنّها ‏جاهزة للتعاون وملاقاة صندوق النقد إلى منتصف الطريق‎”.‎

وقال في حديث الى جريدة “الأنباء” الإلكترونية: “ليس بالسهل الحصول على مساعدة من صندوق النقد. معنى ذلك أنّ هناك قرار دولي ‏بمساعدة لبنان، وبالمقابل هناك أمور يجب أن تنفّذ‎”.‎

وذكّر عجاقة بنصّ الدستور الذي أعطى حصرية القرار الاقتصادي للحكومة، فلا يمكن لصندوق النقد أن يقرّر شيئاً إذا كانت الحكومة ‏لا تجتمع، محذّراً من أنّ عدم اجتماعها سيؤدي إلى تضخّم خطير‎.‎

وأشار إلى أنّ صندوق النقد يساعد لحل المالية العامة للدولة وميزان المدفوعات، وبالمقابل فإنّ البنك الدولي عبّر أكثر من مرة عن أنّه ‏جاهزٌ للمساعدة بمشاريع النقل والمواصلات والكهرباء‎.‎