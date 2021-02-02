الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحاكم سيعود نظيفاً من الاتهامات؟

2 - فبراير - 2021
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

A A A
طباعة المقال

تتوجه الانظار الى سويسرا منذ افتتاح قضية التحويلات المالية الى هناك.

زاد في حضور الملف اهتمام مراجع دولية بدور وشخص حاكم مصرف لبنان الذي لطالما لعب دوراً كبيراً في الالتزام والامتثال للقرارات الدولية المرتبطة بملفات تبييض الاموال ومكافحة الارهاب.

وتتابع هذه الدوائر ما يحدث في برن السويسريّة وما سوف يتأتى عنه كمدخل اساسي ونهائي لفصل الخيط الابيض عن الخيط الاسود واعادة تزخيم الدعم لسلامة الذي قد يصل الى ابعاد جديدة وربما سياسية، وخصوصاً بعد عودته من سويسرا مزوداً بقرارات القضاء ضد المحرضين، وبالتالي انهيار المنظومة التي تحاربه وتحاول تلطيخ سمعته.

وتشير مصادر مواكبة لهذا الملف أنَ مهاجمي سلامة ارتكبوا خطأً كبيراً في تصوير أنّ الادعاء عليه سيقطع رأس الأخير، فـ “كبّروا الحجر”، ما سيجعل من خسارتهم كبيرة أيضاً، حين سيعود حاكم مصرف لبنان من الخارج “نظيفاً” من الاتّهامات الموجهة اليه.

    المزيد من الصحافة

    ترسيم الحدود البحرية
    الردّ اللبناني قيد التشاور… وأكثر من خيار لمواجهة أي خرق اسرائيلي
    ارتفاع الأسعار في لبنان يفاقم معاناة المواطنين
    ثلاثة سيناريوهات أمام لبنان
    مجلس النواب في وسط بيروت
    مساعٍ للوصول إلى تفاهمات قبل جلسة انتخاب اللجان في البرلمان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!