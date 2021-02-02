الحاكم سيعود نظيفاً من الاتهامات؟

تتوجه الانظار الى سويسرا منذ افتتاح قضية التحويلات المالية الى هناك.

زاد في حضور الملف اهتمام مراجع دولية بدور وشخص حاكم مصرف لبنان الذي لطالما لعب دوراً كبيراً في الالتزام والامتثال للقرارات الدولية المرتبطة بملفات تبييض الاموال ومكافحة الارهاب.

وتتابع هذه الدوائر ما يحدث في برن السويسريّة وما سوف يتأتى عنه كمدخل اساسي ونهائي لفصل الخيط الابيض عن الخيط الاسود واعادة تزخيم الدعم لسلامة الذي قد يصل الى ابعاد جديدة وربما سياسية، وخصوصاً بعد عودته من سويسرا مزوداً بقرارات القضاء ضد المحرضين، وبالتالي انهيار المنظومة التي تحاربه وتحاول تلطيخ سمعته.

وتشير مصادر مواكبة لهذا الملف أنَ مهاجمي سلامة ارتكبوا خطأً كبيراً في تصوير أنّ الادعاء عليه سيقطع رأس الأخير، فـ “كبّروا الحجر”، ما سيجعل من خسارتهم كبيرة أيضاً، حين سيعود حاكم مصرف لبنان من الخارج “نظيفاً” من الاتّهامات الموجهة اليه.