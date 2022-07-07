الحكومة... فاصل ونواصل

فرضت “قرقعة” الانهيار إيقاعها على مجمل مناحي حياة اللبنانيين، حتى باتت يومياتهم كالسير فوق “الجمر” في متاهة من السراديب المعيشية والمالية والصحية والخدماتية بحثاً عن مقدرات العيش والصمود بلا ماء ولا دواء ولا كهرباء… أما أهل الحكم فصمٌّ بكمٌ عميٌ يتجاهلون صراخ الناس ويتغاضون عن مآسيهم ولا يعنيهم من “سدّة المسؤولية” سوى مقدار ما تمنحه من مغانم سلطوية لهذا الطرف أو ذاك، وعلى ذلك تتوالى عروض مسرحية “الإنقاذ والإصلاح” فصولاً بين أركان السلطة بينما الاقتتال مستمرّ على أشده خلف الكواليس لتنازع الحصص على “الخشبة” الحكومية.

وبالأمس، دخلت مساعي التأليف “وقتاً مستقطعاً” فرض إرجاء موعد انعقاد اللقاء التشاوري الثالث في بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تحت وطأة استمرار التباعد في المواقف حيال الخطوط العريضة لخريطة التشكيلة الوزارية الجديدة، فبردت الحماوة على أرضية التشكيل وسادت معادلة “فاصل ونواصل” حكومياً لتبرز على شاشة “أو تي في” مداخلة لرئيس الجمهورية بدت أشبه بـ”الدعاية العونية” لتسويق “منتجات” العهد في ملفي الترسيم واستجرار الغاز.

ففي حين غابت أي إشارة على لسانه تتعلق بمسار ومصير المشاورات الحكومية، حصر عون حديثه بمسألة التبشير بقرب الوصول مع إسرائيل إلى “حل قريب يرضي الجميع” في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مؤكداً “أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأميركيين ولم يعد هنا من مدة طويلة لإنهاء المسألة”، بالتوازي مع تشديده على “إيجابية” الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياه وليد فياض على كل من مصر والعراق، في ما يتصل باستجرار الغاز والنفط “لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية”.

أما في جوهر الموقف، فكان رئيس الجمهورية غير حاسم في إجاباته التي طغت عليها العموميات مستخدماً رداً على معظم الاستيضاحات عبارات من قبيل “لا أعلم، وعلى حدّ علمي، وما بعرف شو صار”… ففي مسألة الترسيم أجاب عون: “لا أعلم الوقت المحدد للحل”، وفي موضوع عمل باخرة استخراج الغاز في حقل كاريش قال: “على حد علمي، ما بعرف شو صار بالليل لما راحوا المسيّرات”، ولدى الاستفسار منه حول الإيجابيات التي أعلن عنها في قضية استجرار الغاز المصري والفيول العراقي اكتفى بالقول: “للحصول على التفاصيل يمكن سؤال معالي الوزير”.