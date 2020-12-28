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“الخارجية” لم تتلق أي أتصال من مسؤول سوري بعد إحتراق المخيم

منذ 55 دقيقة
مخيم اللاجئين السوريين في بحنين

مخيم اللاجئين السوريين في بحنين

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كشفت مصادر ديبلوماسية لبنانية أنّ وزارة الخارجية لم تتلق اي اتصال من اي مسؤول سوري بأي شكل من الأشكال لا مباشرة ولا عبر سفارة لبنان في دمشق بعد احتراق مخيم النازحين في بحنين، مشيرة الى ان وزير الخارجية شربل وهبه اطلع على مضمون البيان الصادر عن وزارة الخارجية مثلما اطلع عليه اللبنانيون من خلال وسائل الاعلام.

ولفتت المصادر لصحيفة “الجمهورية”، الى انّ الحادث بكافة تفاصيله في يد القوى العسكرية والسلطات القضائية وهي تقوم بالمهام التي عليها القيام بها حفاظاً على امن اللبنانيين والنازحين السوريين في آن.

ورحّبت المصادر بالدعوة التي وجّهها مصدر رسمي في وزارة الخارجية الى أنّ “المواطنين الذين أُرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة، للعودة إلى وطنهم، وأنّ الحكومة تبذل كافة الجهود لتسهيل عودتهم”، متمنية اقران القول بالفعل في هذا الإتجاه. “ففي سوريا استعادت مناطق واسعة هدوءها ويمكنها استيعاب مواطنيها في ظروف افضل من تلك التي يعيشونها في لبنان”.

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