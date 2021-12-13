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الدولة عاجزة.. لماذا فرنسا تصرّ على الإصلاحات؟

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2021 8:36 صباحًا
فرنسا- لبنان

فرنسا- لبنان

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أشار الخبير الاقتصادي أديب طعمة إلى أن “هناك أموراً يصرّ صندوق النقد الدولي على تنفيذها من قبل الحكومة لمساعدة لبنان هي حماية الحدود اللبنانية ووقف التهريب، إصلاح الكهرباء وخصخصة القطاع”.

وقال طعمة، في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “واضح أن الدولة اللبنانية عاجزة عن حماية حدودها ووقف التهريب، وما يمكن للحكومة ان تنفذه هو البند المتعلق بالإصلاحات”، وأشار الى ان “معظم القوى التي تسببت بنهب مالية الدولة هرّبت أموالها الى الخارج، وهؤلاء يتخوفون من استعادة هذه الأموال لتبييضها وشراء أملاك الدولة. وهم بحاجة لشرعية دولية من دول الخليج ومن الولايات المتحدة لاسترجاع أموالهم”.

وكشف عن أن تشديد الجانب الفرنسي على الاصلاحات “يهدف بالدرجة الأولى الى تسجيل خرق ما في المنطقة، فيما اهل الحكم اذا قدمت الشرعية الدولية لهم ما يريدونه تنتهي اللعبة، لأنهم منذ أكثر من سنتين عينهم على ودائع الناس لاستعادة ميزانية الدولة وهذا يتطلب شرعية دولية”.

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