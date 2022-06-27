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الراعي يحذر من تأخير التأليف لإلهائنا عن الاستحقاق الرئاسي

منذ 10 دقائق
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

نداء الوطن
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ينشغل الداخل اللبناني بمحاولات التوصل إلى اتفاق حكومي بين مكونات السلطة بغية التسريع في خطوات التأليف قبل انقضاء العهد… وبينما عبّر “حزب الله” أمس عن رغبته بالتعجيل في استيلاد “حكومة الممكن” كما وصفها النائب محمد رعد، برزت في المقابل مواقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي أمس حث فيها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على الإسراع في تشكيل حكومة “على مستوى الأحداث، تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها وتعزز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في البلاد وتجاه الخارج”.

غير أنّ الراعي، وخلال القداس الذي ترأسه في بازيليك سيدة لبنان في حريصا، نبّه إلى محاولات تعطيل ولادة الحكومة والتي ترمي إلى “إلهائنا” عن الاستحقاق الرئاسي، مشدداً على وجوب “الإسراع في تشكيل الحكومة لكي يتركّز الاهتمام فوراً على التحضير لانتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية”.

وإذ دعا إلى “خفض نسبة الحقد والانتقام والكيدية والمطاردات القضائية البوليسية خلال الأشهر الأربعة الباقية من عمر العهد”، أكد الراعي في الوقت عينه على ضرورة المبادرة إلى “انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت ضماناً لوحدة الكيان اللبناني، ولاستمرار الشرعية، واستباقاً لأي محاولة لإحداث شغور رئاسي”.

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