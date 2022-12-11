الراعي يدرس خياراته... وما طلبه من باسيل

قلّلت مصادر مراقبة من احتمال تجاوب بكركي مع رغبات رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” جبران باسيل بعقد حوار مسيحي – مسيحي للقادة المسيحيين أو القادة الموارنة بنوع خاص، لأنه سبق وعُقد مثل هذا الاجتماع ولم يسفر عنه أيّ نتيجة، مذكّرةً أنَّ باسيل يتحمل مسؤولية تفشيله آنذاك، لذلك جاءَ وعد الراعي لباسيل بدراسة اقتراحه وعقد لقاءات ثنائية وليس على مستوى كل القيادات المارونية.

إلى ذلك، أشارَت مصادر مطلعة على موقف بكركي عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية الى أنَّ “الراعي يدرس خياراته بعناية ولن يقدم على أية خطوة ما لم يضمن نجاحها، لكن الاولوية بالنسبة له هي انتخاب رئيس للجمهورية، وهو طلب إلى باسيل عدم التصويت بالورقة البيضاء والذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية”.