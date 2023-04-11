الثلاثاء 20 رمضان 1444 ﻫ - 11 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرّئاسة إلى ما بعد القمة العربيّة

منذ 4 دقائق
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

جريدة الانباء الالكترونية
A A A
طباعة المقال

بعد إنتهاء عطلة الفصح المجيد وهدوء الجبهة الجنوبية، تعود الاستحقاقات الداخلية الى الواجهة، ويبدو أن ما أصاب الاستحقاق الرئاسي سينتقل الى استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة أن تبدأ في السابع من أيار المقبل، والحجة هذه المرة هي تأمين التمويل والأمور اللوجيستية غير الجاهزة، في ظل تقاذف للمسؤوليات ما بين الحكومة ومجلس النواب، الذي سيتضح موقفه أكثر في جلسة اللجان المشتركة المقررة غداً الأربعاء.

رئاسيًّا، لفتت مصادر سياسية عبر “الأنباء” إلى أن الملف الرئاسي ليس أولوية في المفاوضات السعودية الايرانية، ولا في المساعي التي تقوم بها الدول الخمس بالرغم من التحرّك القطري.
ووفق المصادر فإن هذا الملف أصبح بحكم المؤجل إلى ما بعد القمة العربية.

    المزيد من الصحافة

    بعبدا
    صواريخ الجنوب زادت المشهد تعقيدًا.. "اشتدّي يا أزمة تنفرجي"؟!
    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
    البطريرك الراعي
    من قصدَ الراعي بعظته؟

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
    معلومات هامة عن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا.. ما علاقة ماهر الأسد؟
    الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري وراعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة
    المطران حنا رحمة: بهاء الحريري يستطيع أن يكون رجل دولة ويجمع الطائفة السنية
    نانسي عجرم وعائلتها
    بالصوَر: نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع عائلتها.. وبناتها حديث الجمهور