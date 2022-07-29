السفارة الأوكرانية تفضح المستور: شحنة حبوب مسروقة في لبنان

قبل أن يجفّ حبر البيان الرئاسي الذي أعلن عن مناقشة رئيس الجمهورية ميشال عون مع السفير الأوكراني في بيروت إيهور أوستاش “مسألة التعاون في مجال تأمين القمح والحبوب”، كشفت السفارة الأوكرانية في بيروت عن تسهيل السلطات اللبنانية أعمال النهب المنظّمة التي يقوم بها النظام السوري لهذه الحبوب، كاشفةً عن رسو سفينة سورية مشمولة بالعقوبات في مرفأ طرابلس تحمل شحنة شعير وطحين مسروقة من أوكرانيا، وهو الموضوع الأساس الذي ناقشه أوستاش مع عون لكنّ بيان بعبدا آثر التستّر عليه، فجاء الردّ سريعاً من السفارة الأوكرانية بفضح المسألة عبر وكالة “رويترز”، موضحةً أنّ السفير الأوكراني نبّه الرئيس اللبناني إلى أنّ ضلوع لبنان بعمليات الاتّجار بسلع أوكرانية مسروقة من شأنه أن يضرّ العلاقات الثنائية بين كييف وبيروت، لا سيما في ظل محاولات روسيا بيع القمح الأوكراني المسروق لمجموعة من الدول ومن بينها لبنان، علماً بأنّ السفينة لاودسيا الراسية في مرفأ طرابلس والمملوكة من جانب المديرية العامة للموانئ السورية تحمل على متنها كميات من القمح والشعير تمت سرقتها من مخازن أوكرانية استولت عليها القوات الروسية في الآونة الأخيرة.







