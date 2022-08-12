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الفاتيكان يحثّ اللبنانيين على ابتكار صيغة تعدّدية جديدة

منذ ساعة واحدة
الفاتيكان

الفاتيكان

نداء الوطن
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استرعت الانتباه أمس المواقف التي أطلقها السفير البابوي جوزف سبيتيري أمام الرابطة المارونية، لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، ‏فهو إذ طمأن المجتمعين إلى “اهتمام الكرسي الرسولي” بمصير وطن الأرز وأوضاعه، لفت في الوقت عينه إلى أنّ “الفاتيكان ما زال ‏يراهن على رسالة لبنان التعددية كواحة لحوار الأديان”، لكنه حثّ في هذا المجال اللبنانيين أنفسهم على “إبتكار صيغة جديدة تنقذ ‏نظامهم التعددي المميّز”.‎

سبيتيري الذي شدد على ضرورة “إتمام الانتخابات الرئاسية بحسب الأصول الدستورية”، أكد أنّ “الكرسي الرسولي على تواصل دائم ‏مع كل الدول المعنية بالأزمة اللبنانية”، مشيراً في ما يتصل بموقف الفاتيكان من موضوع الحياد إلى أنّ “الحياد الناشط الذي طرحه ‏البطريرك (الماروني بشارة) الراعي على طاولة البحث مع الدول المعنية، وقد تتغير التسمية لكن النتيجة واحدة”.‎

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