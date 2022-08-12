الفيول العراقي... سياسة ترقيع بترقيع ‏

في ضوء ما أكده وزير الطاقة وليد فياض حول الفيول العراقي وتجديد العقد مع العراق، كشف ‏النائب السابق محمد الحجار، أن العقد القديم الموقع مع العراق يسمح للبنان بأن يستفيد بمئة طن ‏من الفيول غير المطابق للمواصفات عبر مناقصة تجريها وزارة الطاقة التي تأخذ الفيول من ‏العراق وتقوم باستبداله بفيول يتناسب مع معدات الانتاج‎.

وقال في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية: “يبدو ان هناك اتفاقا بين لبنان والعراق على زيادة ‏الكمية بغية زيادة كمية إنتاج الطاقة بمعدل ساعة أو ساعتين في اليوم بالحد الادنى”، واصفاً هذه ‏السياسة بأنها ترقيع بترقيع ولن تحل المشكلة.‏

وشدّد الحجار على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لكي تستقيم الأمور، معتبراً أن ‏النائب جبران باسيل وفريقه السياسي لا يريدون ذلك من أجل الاستمرار بوضع اليد على وزارة ‏الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. وكشف أن البنك الدولي لم يوافق على اعطاء لبنان مساعدات ‏مالية لصالح الكهرباء ما لم يتم تشكيل الهيئة الناظمة كشرط أساسي‎.

أما في ما يتعلق بملف الترسيم، فلفت الحجار إلى وجود مشكلة لأن الترسيم برأيه مرتبط بالموقف ‏الايراني. وقال: “لو شتت في فيينا بيحملوا اللبنانييّ شماسي”، معتبراً أن إيران ليس لديها نية ‏صافية بتسهيل عملية الترسيم وكذلك إسرائيل، في حين أن إقرار الترسيم يريح لبنان‎.‎