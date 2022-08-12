الفيول العراقي... سياسة ترقيع بترقيع ‏

في ضوء ما أكده وزير الطاقة وليد فياض حول الفيول العراقي وتجديد العقد مع العراق، كشف النائب السابق محمد الحجار، أن العقد القديم الموقع مع العراق يسمح للبنان بأن يستفيد بمئة طن من الفيول غير المطابق للمواصفات عبر مناقصة تجريها وزارة الطاقة التي تأخذ الفيول من العراق وتقوم باستبداله بفيول يتناسب مع معدات الانتاج.
وقال في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية: “يبدو ان هناك اتفاقا بين لبنان والعراق على زيادة الكمية بغية زيادة كمية إنتاج الطاقة بمعدل ساعة أو ساعتين في اليوم بالحد الادنى”، واصفاً هذه السياسة بأنها ترقيع بترقيع ولن تحل المشكلة.
وشدّد الحجار على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لكي تستقيم الأمور، معتبراً أن النائب جبران باسيل وفريقه السياسي لا يريدون ذلك من أجل الاستمرار بوضع اليد على وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. وكشف أن البنك الدولي لم يوافق على اعطاء لبنان مساعدات مالية لصالح الكهرباء ما لم يتم تشكيل الهيئة الناظمة كشرط أساسي.
أما في ما يتعلق بملف الترسيم، فلفت الحجار إلى وجود مشكلة لأن الترسيم برأيه مرتبط بالموقف الايراني. وقال: “لو شتت في فيينا بيحملوا اللبنانييّ شماسي”، معتبراً أن إيران ليس لديها نية صافية بتسهيل عملية الترسيم وكذلك إسرائيل، في حين أن إقرار الترسيم يريح لبنان.