القمة الأميركية العربية... استنباط لطائف جديد؟

اتّجهت الأنظار يوم أمس إلى جدة، حيث عُقدت القمة الأميركية – العربية الموسّعة بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وقد حضرت فيها مختلف الملفات الطارئة إقليمياً ودولياً، وطبعاً اقتصادياً على مستوى الطاقة.

لبنان غاب حضورياً عن القمة وإن حضر في البيان المشترك السعودي – الأميركي، الذي أشار إلى دعم الجانبين السعودي والأميركي المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة التي تحمي حدوده، مشدّداً على أهمية تشكيل حكومة لبنانية صنع في لبنان، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية وهيكلية شاملة تضمن تغلّب لبنان على أزماته السياسية، وعدم تحوّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات، أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدّد أمن واستقرار المنطقة، مع التشديد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا تكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

هذا البيان وصفته مصادر سياسية بأنّه جيّد من حيث الشكل، لكنّه يبقى في إطار التمنيات، حتى ولو كانت نيات الفريقين صادقة حيال لبنان لأنّ المسؤولين السعوديين والأميركيين يعرفون جيداً أنّ لبنان الرسمي منقوص السيادة، وهو بشكلٍ أو بآخر مخطوف من قبل إيران، وما زال يخضع لمحور الممانعة، وأنّ الانتخابات النيابية غيّرت فيه بالشكل ولم تغيّر بالجوهر، وهذا الأمر لن يتم من دون ضغط خارجي يقلب المعادلة القائمة من أساسها.

ولفتت المصادر السياسية عبر “الأنباء” إلى أنّ البيان تحدّث عن سياسات معيّنة، لكن لم يدخل في صلبها وفي طريقة حلّها. واعتبرت أنّ لبنان ما زال في حالة تحلّل وتفكّك، لكن بالمقابل لمست المصادر أنّ هناك تفاهماً على أن يوظّف العرب إعادة تأسيس وبناء لبنان في خلال 6 أشهر أو أكثر ربما لإعادة استنباط طائف جديد بناءً على معطيات استبقت وصول بايدن إلى جدة وترافقت مع التحضير للزيارة، وكان من بينهم أصدقاء كبار للبنان، وستظهر نتائجها بوقت ليس ببعيد.