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المبادرة الفرنسية أُُجهِضت

23 - مارس - 2021
ماكرون وعون

ماكرون وعون

الأنباء الكويتية
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أشارت مصادر مواكبة عبر “الأنباء” إلى أن المبادرة الفرنسية أُُجهِضت بدءا من مساء الخميس، وما حصل من تطورات أمس يؤكد هذا الانطباع.

المصادر رأت أن “الجرة كُسرت بين عون والحريري، ولا حل للأزمة من دون تدخل خارجي، فكل الحلول الداخلية لم يُكتب لها النجاح”، مضيفة “لو كان هناك نوايا صادقة لدى عون للخروج من الأزمة لكان عليه الأخذ بنصيحة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ودعوته للتسوية، لأنه الوحيد الذي بادر باتجاه بعبدا لإثبات حسن النية رغم تحالفه الاستراتيجي مع الحريري، ولكن من الواضح ان الرأي الأول والأخير في الملف الحكومي موجود في مكان آخر على ما يبدو”.

وفي حين لجأت فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي لبحث كيفية التعامل مع الأزمة اللبنانية، كيف قرأت القوى السياسية ما حصل، والتطورات المرتقبة في ضوء ذلك؟

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