الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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المعركة الرئاسية فُتحت... وهذه المواصفات المطلوبة للرئيس المقبل

منذ 9 دقائق
بعبدا

بعبدا

الأنباء
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اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن معركة الرئاسة فُتحت منذ أكثر من شهرين، معتبرًا انه “كلما تقدمنا باتجاه إنجاز هذا الاستحقاق كلما أصبحت المعركة محتدمة أكثر”.

وأشار في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “مواصفات رئيس الجمهورية التي يتمسك بها القوات اللبنانية أصبحت معروفة جدا، وهي أن يكون شخص الرئيس لبنانيا مئة في المئة غير مرتهن لهذا الطرف او ذاك، وأن يكون مؤمناً بلبنان ألـ ١٠٤٥٢ كيلو متر مربع بكامل سيادته بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وأن يكون توافقيا بمعنى الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان دون تفريط وارتهان لأي كان، وهو ما نشدد عليه بالمعنى التوافقي”.

وأكد متى “رفض القوات اللبنانية لأي رئيس يُدخل لبنان في النفق ست سنوات جديدة، لأننا سئمنا من الرؤساء الذين يحملون هذه المواصفات ولم نعد نقبل الانتظار أكثر”.

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