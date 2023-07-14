الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الملفّ الرئاسي في عهدة اللجنة الخماسية

منذ 11 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

جريدة الانباء الالكترونية
A A A
طباعة المقال

أصبح واضحاً أن الملف الرئاسي خرج من يد القوى السياسية المحلية المقرّرة، ونقل الى عهدة القوى الخارجية وتحديداً اللجنة الخماسية. وفي هذا السياق، فإن البلاد بانتظار عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لمتابعة اتصالاته مع القيادات السياسية بحثاً عن مخرج مقبول للملف الرئاسي يرضي جميع الاطراف.

إلى ذلك، قفزت التطورات الأمنية التي تحصل في الجنوب وإقدام إسرائيل على ضم القسم الشمالي من بلدة الغجر الى واجهة الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة الحدودية منذ شهر تقريباً.

في هذا السياق، أشارت مصادر أمنية إلى أن التوتر في الجنوب يتزامن مع التطورات التي شهدتها بلدة الغجر ومصير الشق اللبناني منها، واستحضرت المصادر الحديث حول ترسيم الحدود البرية، وذلك بالتزامن مع زيارة المستشار الاميركي آموس هوكستين إلى المنطقة وإمكانية زيارته بيروت.

    المزيد من الصحافة

    حضانة - تعبيرية
    حضانات تحت المجهر: صالحة أم لا؟
    الامتحانات الرسمية - أرشيفية
    الامتحانات الرّسمية: غشّ وتسريب للأسئلة
    الكوليرا
    الكوليرا "راجعة"؟

    الأكثر قراءة

    شربل خليل
    إليسا تنتصر على شربل خليل!
    العرعر.. نبات يقضي على الكثير من الأمراض
    رمز الشفاء والقوة.. نبات "خارق" يقضي على الكثير من الأمراض
    الدولار- رويترز
    الدولار يسجل أدنى مستوى منذ أكثر من عام