الموقف الخليجي من لبنان على حاله

أكدت مصادر ديبلوماسية عربية لـ”السياسة”، أن “الموقف الخليجي من لبنان لم يتغير، وما زال على حاله منذ سنوات، بانتظار تطورات لم يحن أوانها بعد، بدليل استمرار غياب السفراء الخليجيين عن لبنان منذ أشهر عديدة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الهوة بين الدول الخليجية ولبنان ما زالت عميقة، ولم يحصل أي شيء من شأنه إحداث تغيير في الواقع القائم على صعيد العلاقات بين لبنان والدول الخليجية”.

وأشارت المصادر إلى أن “المجريات المتصلة بعملية تأليف الحكومة، تدل بكثير من الوضوح أن وضع البلد لم يتغير، بحيث أن حزب الله الذي يعادي الدول الخليجية ما زال يمسك بالقرار الداخلي، من خلال عرقلته تأليف الحكومة ومطالبته بالحصول على الثلث المعطل لإبقاء كل شيء بيده، وهذا لا يصب في مصلحة لبنان وتحسين علاقاته بالعواصم الخليجية”.