الأربعاء 6 شعبان 1443 ﻫ - 9 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“الميغاسنتر”.. الانظار تتجه الى مجلس الوزراء

منذ دقيقة واحدة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

كانت اللجنة الوزارية المكلفة البحث في مشروع “الميغاسنتر” الذي قدمه وزير الداخلية بسام المولوي الى مجلس الوزراء الخميس الماضي أنهت مهمتها في اجتماعها الثاني في السرايا الحكومية، ورفعت تقريرا في شأنها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليطرح في الجلسة التي سيعقدها في القصر الجمهوري بعد ظهر غد.

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “كان يجب ان تنتهي الجلسة الاثنين (أمس الاول) بعد ان اتّضحت فيها كل الامور خصوصا المعوقات القانونية التي تمنع السير بـ”الميغاسنتر” قبل إدخال التشريعات القانونية اللازمة على قانون الانتخاب، هذا فضلاً عن المتطلبات التقنية والمالية، وبغضّ النظر عن عدم توافرها والوقت الذي يستدعيه امر توافرها وبالنتيجة ما اذا كان ذلك سيشكّل تسبباً في تأجيل الانتخابات”.

وخَلصت المصادر الى القول: “الانظار تتجه الى مجلس الوزراء المرجّح ان يقتنع بطبيعة الحال بوجود هذه المعوقات وامامه خياران: إمّا العدول عن فكرة “الميغاسنتر” او التقدم بمشروع قانون لاستصدار التعديلات التشريعية اللازمة”.

    المزيد من الصحافة

    لبنان
    اللبنانيون في “صراع البقاء على قيد الحياة”… والسّاحة متروكة لـ”الأسياد الجدد”
    الانتخابات النيابية
    عون مصرّ على اعتماد “الميغاسنتر”.. والخلاصات تلحظ مسألتين!
    مجلس النواب
    “لا حماسة”.. الموازنة العامة إلى مجلس النواب الجديد؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
    كيف افتتح الدولار الأسود الأسبوع؟
    ماذا يحدث لجسمك إذا خلدت الى النوم مرتديا جواربك؟
    إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني
    بالفيديو: إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني… “بيروت حرّة إيران برا”