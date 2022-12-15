"النسخة العاشرة" لمهزلة انتخابية جديدة.. التعطيل "سيّد نفسه"!

بكثير من القرف والملل، سيتابع اللبنانيون اليوم وقائع المهزلة الانتخابية بنسختها “العاشرة” في المجلس النيابي بعدما أفرغت قوى 8 آذار الاستحقاق الرئاسي من مضامينه الدستورية والوطنية، وأعادت تشكيله على صورة مصالح جبران باسيل الضيّقة وحسابات “حزب الله” العابرة للحدود، فارضةً إبقاء التعطيل “سيّد نفسه” تحت قبة البرلمان حتى إشعار آخر.

فبعد سقوط مناورة “الحوار” الهادفة إلى إطلاق قنابل دخانية في فضاء الاستحقاق الرئاسي للتعمية على مسؤولية كتل الثامن من آذار المباشرة عن تسويف العملية الانتخابية، يعود المشهد اليوم لتظهير الصورة على حقيقتها في “خميس الشغور” حيث التموضعات باقية على حالها بين كتل المعارضة الداعية إلى لبننة الاستحقاق والداعمة لترشيح النائب ميشال معوض، وائتلاف جبهة “الورقة البيضاء والتسميات الفولكلورية” المعرقل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط ترقب لما ستفرزه صناديق الاقتراع من “رسائل مشفرة” ضمن إطار لعبة شد الحبال التي يخوضها “التيار الوطني الحر” مع “حزب الله” على حلبة الترشيحات الرئاسية.