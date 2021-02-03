الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النقاش حول سبل ترشيد الدعم مستمر… والتوصل إلى سيناريو يرتكز على إعتماد البطاقة التمويلية

3 - فبراير - 2021
"ترشيد" الدعم

"ترشيد" الدعم

A A A
طباعة المقال

قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ النقاش حول سبل ترشيد الدعم مستمر لاتخاذ القرار المناسب واعتماد الخيار الأنسب، الذي يوفق بين قدرات مصرف لبنان واحتياجات الناس، خصوصاً الفقراء والأشد فقراً.

وأوضحت المصادر، انّه كانت توجد 4 سيناريوهات قيد الدرس، لكن تقرّر دمجها في سيناريو واحد يرتكز على إعتماد البطاقة التمويلية، علماً انّ هذا المشروع يحتاج إلى قانون من مجلس النواب، لأنّ كلفته ستتأمّن عبر الاستدانة من مصرف لبنان.

ولفتت المصادر، إلى أنّه بمقدار ما يتمّ تأمين تغطية مالية مقبولة للبطاقة، بمقدار ما يصبح بالإمكان رفع الدعم عن بعض السلع التي تستنزف مصرف لبنان المركزي، فإذا وصل سقف البطاقة للعائلة الواحدة إلى مبلغ معيّن، يكون في المستطاع رفع الدعم عن البنزين على سبيل المثال، واذا كان السقف دون هذا المبلغ يتعذر عندها فعل ذلك.

وكشفت المصادر، أنّ من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما بين 500 و600 ألف عائلة، مشدّدة على أنّ هدفه وقف الهدر في الدعم والتثبت من وصوله الى الذين يحتاجون اليه حقاً، اضافة الى إطالة فترة الاستفادة مما تبقى من عملات صعبة لدى مصرف لبنان.

    المزيد من الصحافة

    جبران باسيل
    باسيل يشترط على “الثنائي”: وزارة الطاقة لي!
    محادثات حول الاتفاق النووي الايراني
    الأطروحات الانتقاليّة للصّفقة النوويّة – النّفطية مع إيران
    زياد الحواط
    الحواط: كيف يمكننا محاربة الفساد في ظل هيمنة سلاح “الحزب”؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رخص قيادة هذه البلدان تمكّنك من التجول بأريحية في دبي!
    الجيش اللبناني
    أحداث الشراونة.. اشتباكات عنيفة واستشهاد عنصر في الجيش اللبناني “فيديو”
    مصرف لبنان
    حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”