الهبوط المفاجئ للدولار.. فخّ للبنانيين

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق أن “هناك أوامر خارجية وصلت الى الثنائي الشيعي جعلته يتراجع عن موقفه المتشددة لقبع المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، ومن جهة أخرى ربما يكون هناك اتفاق مع حلفائهم يتعلق بمرحلة الانتخابات دفعهم الى اعتماد خيار آخر بانتظار معرفة سلوك وزرائهم في مجلس الوزراء بما يتعلق بعمل الحكومة والموقف من التحقيق في ملف المرفأ والاصلاحات او التعينات لأن المعروف عن هذا الفريق أنه لا يفكر الا بمصالحه الخاصة”.

وفي موضوع الهبوط المفاجئ لسعر صرف الدولار، تمنّى اسحق في حديث مع “الانباء” الالكترونية حصول تراجع أكبر “لأن اللبناني يعيش منذ أكثر من سنتين أزمة كبيرة حادة من كل الجوانب، وخصوصاً الموظفين وذوي الدخل المحدود”، مطالباً بسياسة مالية شفافة لمعالجة الشأنين الاقتصادي والمعيشي بصورة جذرية “لا أن يكون ما يحصل هو فخ حقيقي لبيع الناس دولاراتهم”، لافتا الى انه لم ير حتى الساعة ما يطمئن اللبنانيين.