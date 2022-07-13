كشفت مصادر نيابية ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حاول اقناع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان بادراج بند في مشروع موازنة العام الحالي الذي تدرسه اللجنة حاليا، ينص على تحديد صلاحيات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتقييد حركته، الا ان النائب كنعان ابلغ باسيل استحالة تنفيذ هذا الطلب، لانه يتعارض مع قانون النقد والتسليف الذي يحدد صلاحيات ودور الحاكم.

وعليه، يتجه الوضع الحياتي والمعيشي إلى مزيد من التصعيد، بعد إعلان رؤساء الوحدات في وزارة المال الإضراب المفتوح، في بيان شددوا فيه على اننا «لن نعمل الا بعد دفع الرواتب وفقاً لمعادلة 8000 ل.ل.».

وأفاد بيان عن رؤساء مديرية الواردات والضريبة والصرفيات والمحاسبة العامة، والدين العام، ومالية النبطية ولبنان الشمالي وعكار وجبل لبنان وبعلبك – الهرمل، ومديرية الخزينة انهم ناقشوا «التحديات والهموم التي تواجه موظفي المالية، وقرروا إزاء اللاجدية والاستنسابية عدم العودة إلى العمل، ولا حتى الحضور لمدة يومين، الا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي المالية وفقاً لمعادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار بالإضافة إلى مطالب أخرى».

ويأتي هذا القرار بعد الدعوة إلى اجتماع تعقده اليوم روابط موظفي القطاع العام لاتخاذ موقف تصعيدي والمطالبة بمساواتهم بالقضاة.

وكانت عطلة عيد الاضحى المبارك انتهت ولم يُسجل اي تقدم على صعيد اتصالات تشكيل الحكومة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الذي امضى العطلة في لندن، بإنتظار عودة ميقاتي خلال اليومين المقبلين، فيما افادت بعض المعلومات نقلاً عن مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المكلّف «أن ميقاتي طلب موعداً للقاء الرئيس عون وكان الجواب «دقيقتين ومنردّ خبر»، ولكن حتى اللحظة لا يوجد رد على هذا الطلب.

وأضافت المصادر: أن حكومة تصريف الأعمال مهامها واضحة قبل أو بعد انتهاء العهد، وسيكون هناك تصعيد في المرحلة المقبلة، إذا تم التمهيد إلى إمكانية بقاء عون في قصر بعبدا بعد انتهاء عهده».

كما ذكرت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان الرئيس ميقاتي اتصل بعون يوم الجمعة وابلغه نيته السفر الى لندن لقضاء عطلة العيد، وسأل ما اذا كان ممكناً اللقاء، لكن عون ابلغه ان لا داعي للقاء اذا لم يكن هناك شيء جديد (بخصوص الملاحظات على تشكيلة الحكومة)، وعندما تعود نتحدث ربما يكون قد طرأ جديد.

لكن المستشار الاعلامي للرئيس ميقاتي فارس الجميل ابلغ «اللواء»: اننا غير معنيين بما يصدر من تسريبات ولانعلّق عليها، واي موقف يصدرعن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي وما نريد ان نعلنه نعلنه، والتسريبات هدفها التوتير او التأجيج.

وقال ردا على سؤال: ان التشكيلة التي قدمها الرئيس ميقاتي هي ارضية للنقاش، وهو امر يتم بين الرئيسين عون وميقاتي كونهما المعنيين بتشكيل الحكومة دون سواهما.