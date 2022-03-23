امرأة أمريكية - أوكرانية تعتبرني عدوتها!

كتبت الصحفية الروسية من أصل شيشاني “ميلانا مازيفا” في صحيفة الشرق الأوسط:

“بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، سألني أحد الأصدقاء عما إذا كنت أخطط لإخراج والدتي من الشيشان، نظراً لعدم الاستقرار الاقتصادي وندرة الغذاء في الجمهورية التي دمرتها الحرب في جنوب غرب روسيا. أخبرته أنها لن تذهب بدون ابنها وزوجة ابنها وأحفادها وبأنني لم أستطع إخراج الجميع.

نحن نعرف الكثير عن العيش خلال الحرب. أمضيت السنوات الأولى من شبابي تحت أصوات المدافع الثقيلة خلال الحروب الروسية ضد الانفصاليين في الشيشان.

تم غزو العاصمة غروزني مرتين، في حملات قصف روسية لا هوادة فيها أسفرت عن مقتل عدة آلاف من المدنيين. أنا أعرف ماذا يعني أن تكون خائفاً باستمرار، وليس لديك منزل. يقبع أخي الثاني الذي قتل بالقنابل الروسية، في قبر مشترك في الشيشان.

قلت لأمي أن تشتري المواد الغذائية التي تدوم. قلت لها: “هل تذكرين كيف كنا نجفف الخبز خلال الحرب ونخزن الفتات في الطابق السفلي؟ افعلي ذلك”. إنّ الخبز المجفف بالفرن لا يفسد بسرعة.

أشاهد حرب روسيا ضد أوكرانيا من فينيكس، حيث وصلت العام الماضي للعمل في مجال الصحافة. كان من المفترض أن أعود إلى موسكو في تموز، لكنني لن أعود. كان من المفترض أن أواصل بناء مسيرتي الصحفية في روسيا، لكنني لن أفعل. كان من المفترض أن أرى والدتي في تموز، لكنني لا أستطيع.

لقد ابتليت بذكريات الماضي عن الحروب الشيشانية منذ أن بدأت الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ما يتحمله الأوكرانيون أمر مروع؛ قُصفت المستشفيات والملاجئ، وقتلت العائلات في الشوارع. وعلى الرغم من أنني وعائلتي واجهت شيئاً مشابهاً من قبل، فإنّ شعوراً بالذنب يكاد لا يتركني.

نظمت الجالية الأوكرانية في ولاية أريزونا احتجاجاً في فينيكس بعد وقت قصير من دخول الجنود الروس إلى أوكرانيا. انضم إليهم زملائهم المهاجرين من أوروبا الشرقية من لاتفيا والمجر. كان هناك أيضاً أمريكيون وأنا، صحفية شيشانية من روسيا.

ركبت دراجتي وسارعت للوصول إلى الموقع لمقابلة الناس. أخبرني زوجان في منتصف العمر من فينيكس أنّ فلاديمير بوتين رجل عجوز مجنون وأنه يجب أن يرحل. قالت المرأة أنها تأسف إذا أساءت إليّ بكلامها، لكنها كانت تقول الحقيقة.

في المركز الثقافي الأمريكي الأوكراني، قابلت امرأة أمريكية- أوكرانية، تدعى سفيتلانا جيلدن. لم تقبل أن تتحدث معي باللغة التي يعرفها كلانا، الروسية. وأخبرتني أنها لن تتحدث بعد الآن مع أصدقائها الروس في الولايات المتحدة الذين يدعمون السيد بوتين.

نظرت مباشرة إلى عيني وأخبرتني أنها تعتبرني عدوتها فقط لأنني مواطنة روسية، وبأنه لا يوجد شيء يمكنها فعله حيال ذلك.

لم يكن لدي أي مشكلة في كوني أملك أكثر من هوية. أنا من أصل شيشاني ومواطنة روسية. بصفتي شيشانية، عندما أشاهد مقاطع فيديو لملاجئ القنابل الأوكرانية المؤقتة، أتذكر أنني ذهبت إلى الفراش بملابسي في غروزني، في منزل بلا نوافذ، وأنا أصلي ألا يبدأ القصف في الليل. كما أتذكر الركض إلى الطابق السفلي. كان خوفي الأكبر هو أنني سأموت في طريقي إلى هناك.

وكمواطنة روسية، عندما أرى القوات الروسية تقصف المدن، أشعر بالخجل لأنني، عن طريق صمتي وخوفي، سمحت للسلطات بالتفكير بأنني سأقبل كل ما يقررونه.

وعندما أسمع عن ذهاب الشيشانيين إلى أوكرانيا لشن حرب تحت علم الاتحاد الروسي، أشعر بتناقض معرفي قوي. هم أيضاً اختبأوا من القنابل الروسية في الطوابق السفلية وفقدوا أقاربهم في الحروب.

عندما قالت السيدة جيلدن أنها تعتبرني عدوة لها، أردت أن أشاركها الصدمة التي أصابت عائلتي وأن أعفي نفسي من المسؤولية عن تصرفات الجيش الروسي والسيد بوتين. لكنني لم أفعل.

شاهدت شريط فيديو لشيشانيين يقفون للدفاع عن أوكرانيا مع البنادق في أيديهم. أخبرني صديق شيشاني في روسيا أنه إذا أعلنت الحكومة الروسية الأحكام العسكرية وأجبرته على الذهاب والقتال، فسوف يحارب إلى جانب أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، نشر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف المدعوم من الكرملين، والذي اتهم بارتكاب انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان، مقاطع فيديو على قناته على تيليجرام التي تدعي أنه موجود في أوكرانيا، يقود قواته لمحاربة الأوكرانيين.

كان أحد أقاربي الشيشانيين من بين الجنود الذين ذهبوا إلى أوكرانيا كجزء من الجيش الروسي. كان عمه، شقيق والده، واحداً من العديد من الشيشانيين الذين اختطفوا خلال الحروب مع روسيا ولم يعودوا أبداً. عندما كان صبياً، قصف الجيش الروسي منزله. عاشت عائلته لعدة سنوات كلاجئين في مسجد.

لا أعرف سبب ذهابه إلى أوكرانيا. إذا عاد من هناك حياً، سأسأله.

أخشى أنّ لا يجد أفراد عائلتي في الشيشان ما يأكلونه قريباً، وأنا لم أتمكن من تحويل الأموال إليهم لأنّ شركات التحويلات أوقفت أو حدت من التحويلات من وإلى روسيا. تقوم والدتي بإعداد قطعة أرض صغيرة في الفناء الخلفي لزراعة الطماطم والخيار والجزر والفلفل والبقدونس والشبت.

خرج زملائي وأصدقائي في موسكو للاحتجاج، وتم اعتقال العديد منهم. في حين ذهب البعض منهم إلى أوكرانيا لتغطية الحرب. لا يمكنني مقارنة تضحياتهم بما يتحمله الأوكرانيون، الذين لن تكون حياتهم كما كانت سابقاً. ومع ذلك، أشعر بالتزام كبير تجاههم.

استمعت هنا، في الولايات المتحدة، إلى بودكاست أوضح فيه أحد الصحفيين أنّ العقوبات تعمل، لأنّ الروس خرجوا للاحتجاج على قادتهم. كان سماع ذلك أمراً مؤلماً. يحتجّ الناس في المدن الروسية فعلاً، ولكن بحسب ما رأيت وسمعت، السبب ليس العقوبات. بل لأنهم ضد الحرب، ضد قتل الأبرياء. لقد كانوا دائماً ضدها.

نعم، العقوبات تسبب الفوضى الاقتصادية، وتؤثر على الحكومة والناس العاديين. لكنّ المتظاهرين مدفوعون بضمائرهم. هؤلاء هم الأشخاص الثمانية الذين خرجوا إلى الساحة الحمراء في موسكو عام 1968، بعد الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا. هؤلاء هم الآلاف من الناس الذين خرجوا ضد الحرب في بلدي الشيشان في 1990 و2000. إنهم الآلاف الذين خرجوا في 2010 ضد السيد بوتين، أيضاً.

بطبيعة الحال، قد يدعم بعض الروس عدوان بلادهم على أوكرانيا، أو لا يبالون به أو يخافون من التعبير عن معارضتهم. أولئك الذين يتحدثون في بعض الأحيان يجدون أنفسهم منفصلين عن آبائهم وإخوانهم وأخواتهم الذين يؤمنون ببروباغندا الكرملين. هؤلاء يفقدون وظائفهم؛ ويفرون من البلاد. هؤلاء لا تسقط عليهم قنابل السيد بوتين، لكنهم يعرفون أنهم إذا عارضوا الحرب، فمن المحتمل أن يعاقبوا بشدة على شجاعتهم.

أخبرني رجل شيشاني أعرفه، وشقيقه وقريب آخر من بين الجنود الذين ذهبوا إلى أوكرانيا، أنه كان خلال النهار، يشاهد الأخبار ويدعم أوكرانيا بكل إخلاص. ثم ذات مساء تلقى رسالة نصية تقول أنّ شقيقه قد يكون قتل. (لم يكن الأمر كذلك) وقال لي أنه شعور فظيع أن يعرف الإنسان بأنّ أفراد عائلته في حالة حرب. وبأنه يصلي أن يعودوا أحياء جميعاً، دون أن يقوموا بقتل أي شخص.

في فينيكس، يدعمني أصدقائي الجدد والمنظمة التي دعتني إلى هنا. وتصلني رسائل دعم ورعاية كل يوم.

ولكن عندما أنظر من نافذة الطابق 15 من المبنى الذي أعيش فيه، يبدو لي أنه من هذه النقطة العالية، أستطيع أن أرى بلدي يغرق في الظلام.