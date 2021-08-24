“باب جهنم” الفعلي فُتح

في الحكومةِ التعقيداتُ القديمةُ «تعود إلى قواعدها»، وفي أزمة المحروقات بداياتُ حلْحلةٍ وليس حَلاً. خلاصتان للعنوانيْن الرئيسييْن اللذين يُثْقِلان على لبنان، الأول باعتباره مفتاحَ وضْع البلاد على سكة فرْملة الانهيار الكبير، والثاني بوصْف عدم انتظامِ توفيره «القِفْلَ» لمختلف القطاعات و«باب جهنم» الفعلي الذي يرتّب مخاطر وجودية على الأمن الصحي والاستشفائي والغذائي والمائي لشعبٍ وكأنه… «يُدفن حياً».

ففي الملف الحكومي حملتْ الساعاتُ الماضية أوْضح إشارةٍ إلى أن «الصاعقَ» الذي انفجر بتكليف الرئيس سعد الحريري والمتمثل بإصرار فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، تحت مسميات عدة، على الإمساك بزرّ «التحكم والسيطرة» منفرداً على عمل الحكومة عبر الثلث زائد واحد، عاد ليُرْخي بظلاله على مهمة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يدخل تكليفه غداً الشهر الثاني، وسط «رياح مُعاكِسة» إقليمية أطلّتْ أيضاً من العنوان الإشكالي الذي شكّله تدشينُ «حزب الله» مرحلةَ استيراد المحروقات (المازوت والبنزين) من إيران من ضمنِ مسارٍ «يورّط» لبنان الرسمي – ولو جانَبَ المرور عبر مرافئه – الذي يصارع لفكّ عزلته العربية – الخليجية ولاستعادة ثقة المجتمع الدولي عبر الانضواء تحت شرعيته، ويبدو الحزب من خلاله وكأنه قام بنقْلةٍ احتسب نتائجها على طريقة win – win situation له.