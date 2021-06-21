باسيل يُحرج "حزب الله"‏

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : أكّد المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ‏جوزف بوريل المؤكّد، في انّ “الازمة الحكومية محلّية الصنع”، وقد ‏جاء موقف هذا المسؤول الدولي ليُسقط كل الذرائع القائلة، إنّ الأزمة ‏خارجية، في محاولة للتلطّي خلف الخارج، تبريراً للفشل في التأليف ‏الذي تعود أسبابه إلى عِقد داخلية سلطوية، وخوفاً من الناس الفقيرة ‏والجائعة، ورفضاً لتحمُّل المسؤولية، من أجل إنهاء هذه الأزمة ‏المتفاقمة التي تنذر بمخاطر كبرى.‏

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قالها بوريل في وضوح، انّ الأزمة محلية، سعياً الى مزيد من ‏الضغوط على المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة، علّهم يفرجون ‏عن مراسيم التأليف. ولكن الانقسامات بين هؤلاء المسؤولين ما زالت ‏تتعمّق، وأحد وجوه تعمّقها المؤتمر الصحافي لرئيس “التيار الوطني ‏الحر” جبران باسيل، الذي فتح النار في كل الاتجاهات، مستدعياً ردوداً ‏من كل حدب وصوب.‏

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وأبرز ما جاء في مؤتمره، استنجاده بالأمين العام لـ”حزب الله” ‏حسن نصرالله بقوله: “أقبل بما تقبل به انت لنفسك”، في محاولة ‏لإحراجه والخروج عن حياده ودعم مطالب باسيل على حساب مطالب ‏الآخرين، معتقداً انّه بوضعه الكرة في حضن نصرالله يحرجه ‏ليبدِّل في طبيعة وساطته ويضغط لمصلحته. إلّا انّ السؤال اليوم هو ‏كيف سيردّ نصرالله؟ وهل سيبقى على حياده أم سيدعم باسيل ‏على حساب رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف سعد ‏الحريري؟ وهل يعتقد باسيل انّ نصرالله يمكن ان ينحاز له ضدّ حليفه ‏وشريكه بري، الذي قام بمبادرة لقيت دعماً معلناً من نصرالله؟ وهل ‏حياد الأخير سببه رغبته في الوقوف على الحياد، أم لأنّ باسيل يتحمّل ‏الجزء الأكبر من المسؤولية عن عدم تأليف الحكومة؟.‏

علمت “الجمهورية”، انّ بري وعلى رغم انزعاجه مما ورد في كلمة ‏باسيل، طلب من مسؤولي حركة “امل” ونوابها عدم الردّ عليه.‏

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الى ذلك، اعتبرت اوساط سياسية مواكبة للأزمة الحكومية، انّ احتكام ‏باسيل إلى نصرالله في الملف الحكومي “من شأنه ان يزيد ‏الإحراج الذي يشعر به الحزب في هذه المرحلة”. ولفتت الى انّ الحزب ‏لا يستطيع من جهة أن يتجاهل مبادرة باسيل حيال امينه العام ‏واستعانته به، على رغم كل الضغوط والاتهامات التي يتعرّض لها ‏‏(باسيل) من الداخل والخارج بسبب تحالفه مع “حزب الله”، ولا ‏يستطيع من جهة أخرى ان يتحمّل عبء الدور الذي طالبه به رئيس ‏التيار، أولاً، لأنّه ليس الطرف الذي يتولّى تشكيل الحكومة حتى يقرّر ‏حجم او وزن كل جهة فيها، مع ما يرتبه ذلك من تبعات. وثانياً، لانّه ‏ليس في وارد زعزعة علاقته التحالفية مع الرئيس نبيه بري، سواء من ‏حيث الشكل المتعلق بكونه صاحب المبادرة الذي دعمه فيها نصرالله ‏مباشرة بل رشحّه لهذه المهمّة، او من حيث المضمون المتصل ‏بالجوهر السياسي للمسائل التي هي موضع خلاف.‏

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واشارت هذه الاوساط، الى انّه وبمعزل عن الموقف الذي سيتخذه ‏الحزب من طرح باسيل، فالاكيد انّ هامش قدرته على البقاء محايداً ‏يضيق، وبالتالي صار مطلوباً منه أن يكون أكثر حسماً في خياراته، ولو ‏انّ الثمن المحتمل هو ان يزعل البعض منه، وذلك عملاً بالمثل ‏الفرنسي القائل بأنّ “اذا اردت ان تصنع العجة فعليك ان تكسر بعض ‏البيض”.‏

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