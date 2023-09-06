بديلة "صيرفة".. مجلس الوزراء يوافق غدًا على منصّة "بلومبرغ"

من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء في جلسته غدًا على استحداث مصرف لبنان منصّة للتداول بالنقد Bloomberg ولا سيما الليرة اللبنانية والدولار الأميركي والأسهم والعملات والمعادن وغيرها من الأدوات المالية وهي متاحة للجميع وليست حصرًا على فئة معينة.

والمنصّة الجديدة بديلة عن منصة صيرفة التي توقفت في نهاية تموز الماضي، إثر تسلم وسيم منصوري الحاكمية خلفًا للحاكم السابق رياض سلامة على أن يبدأ العمل في بداية شهر تشرين الأول المقبل، في حال تم ترتيب التقنيات والآليات لذلك من حيث الشفافية والتنظيم .

وتقول مصادر مالية مطلعة لـ”المركزية” إن “مصرف لبنان لن يتدخل بائعًا الدولار كما كان يحدث في منصته مما كان يهدد الاحتياطي الإلزامي، بل سيتدخل عند الضرورة بائعًا أو شاريًا مثل غيره من المتداولين بالمنصة”.

المصادر أشارت إلى أنّ هذه المنصة “ستتيح ضبط أي مضاربات قد تحدث وتقليص الاقتصاد الكاش الذي هو مطلب المؤسسات المالية، التي تناشد بتخفيض حجم هذا الاقتصاد الذي يشكل تهديدًا كبيرًا لوضع لبنان أمام هذه المؤسسات، وبالتالي من المفروض أن تلعب المنصة دورًا بارزًا على هذا الصعيد وموضوع التداول بالعملات والأسهم”.

لكن جمعية المصارف ذهبت إلى التأكيد على منصات أخرى، حيث أشار الأمين العام للجمعية فادي خلف، إلى أنّ لبنان يملك منصة يمكن استخدامها لتداول الدولار، وهي “بورصة بيروت” تعمل بنظام تداول عالمي.

وأوضح خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أنّ البورصة “قادرة على تأمين التداول الطبيعي بالدولار عبر طرق شفّافة وسهلة في فترة قصيرة جدًا”.