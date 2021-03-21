برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بري فوجئ بطروحات نصر الله الحكومية

منذ 24 دقيقة
نصر الله وبري

نصر الله وبري

A A A
طباعة المقال

رأت مصادر سياسية أن تعويم الحكومة المستقيلة دونه محاذير تتجاوز إصرار رئيسها حسان دياب على تلقي الضوء الأخضر من البرلمان شرطاً لإعادة تفعيلها، وهذا ما يلقى معارضة من رئيسه نبيه بري، لسببين: الأول يكمن في أن مجرد موافقته تعني أنه يسهم في رفع الضغوط التي تطالب بتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي قرر التعايش مع المستقيلة؛ والثاني يعود إلى أنه يشارك في الانقلاب على المبادرة الفرنسية، إضافة إلى ما يترتب على موقفه من تداعيات سلبية على العلاقة بين السنة والشيعة، وردود فعل دولية.

وكشف المصادر لـ”الشرق الأوسط” أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لم ينسق ما طرحه مع حليفه الاستراتيجي الرئيس بري، في ضوء ما يتردد من أنه فوجئ ببعض ما طرحه نصر الله في موضوع تشكيل الحكومة، وما لديه من ملاحظات على طرحه، وقالت إنه لا يبدي حماسة لحكومة تكنوسياسية، مع أنه يعود له وحده تظهير موقفه في الوقت المناسب، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط، الذي يضع الوسط السياسي في حالة من الترقُّب حتى يبادر إلى تحديد موقفه.

    المزيد من الصحافة

    الكونغرس
    مشروع قانون في الكونغرس لمساءلة إيران عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان
    عون وجنبلاط
    لقاء عون – جنبلاط… هذا ما كشفته مصادر لـ”الشرق الأوسط”
    المحروقات
    لهيب البنزين سيحرق “أخضر” الأسعار… هذا ما ينتظرنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علي حلاوي
    بالفيديو: بطلت افهم عليك يا “سيد”… هلق صار يلي بدو يقطع الطريق مشبوه؟!
    الإعلامي رامز جلال
    تفاصيل جديدة عن برنامج رامز جلال في رمضان 2021
    طرق للتخلص من رائحة القدمين الكريهة
    طرق للتخلص من رائحة القدمين الكريهة