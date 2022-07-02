بعبدا تماطل.. ونائبٌ يستبعد التشكيل قريباً

جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:

رغم السرعة التي تحرّك بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد انتهاء الاستشارات النيابية، من خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون وتقديم تشكيلة كاملة بالأسماء، فإن قصر بعبدا لا يزال يأخذ الوقت الطويل وكأن لبنان يتمتع بترف الوقت، ولم يتغيّر النهج السابق لجهة تمرير الرسائل المبطّنة والتي تحمل من خلفها تفخيخ عملية التشكيل.

عاود ميقاتي زيارة القصر الجمهوري أمس لمتابعة التشكيلة التي وضعها بعهدة عون، لكن الأخير لم يعطِ جواباً نهائياً، وأعلن عن زيارة جديدة لميقاتي مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة البحث، إلّا أن المكتوب يُقرأ من عنوانه، ومن الواضح أن رئيس الجمهورية، ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، غير موافقين على التشكيلة الحالية، وهما يصرّان على تولي وزارة الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الوزارات.

النائب وليد البعريني استبعد تشكيل حكومة في المدى المنظور، ورأى أن الكفّة تميل لناحية السلبية أكثر منها لجهة الإيجابية، وربط البعريني هذا الواقع بالتعطيل الداخلي من جهة، وتمسّك فريق التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة وكل ما يمكن أن يتمسمّكوا به، وصولاً إلى وضع اليد على البلد، كما وبالوضع الإقليمي المعقّد الذي ينعكس بشكل مباشر على الوضع المحلي.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، استغرب البعريني التعاطي مع ملف الحكومة بهذا الشكل، وكأن لا أزمة في البلاد، ومقومات العيش كافة مؤمّنة، ولبنان “مرتاح” ولا يحتاج إلى حكومة في وقت سريع.

وعن طرح اسم النائب سجيع عطية لتمثيل منطقة عكّار في الحكومة المقبلة، لفت البعريني إلى أن عطية رجل كفوء ويستحق، لكن الأكثرية في عكّار سنية، وبناءً على التركيبة الطائفية للبلاد، فإن المطلب كان توزير شخصية سنّية من المحافظة.