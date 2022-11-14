بكركي لن تسكت!

أكدت مصادر بكركي أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على تواصل دائم مع قادة العالم ومع الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وهو يعرف جيداً الأسباب التي تمنع انتخاب رئيس الجمهورية. ولهذا السبب جاءت مناشدته الدول العظمى لوضعها أمام مسؤولياتها للضغط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.

ولفتت المصادر إلى أنّ بكركي التي أعطيت مجد لبنان لا يمكنها السكوت عمّا يحصل من جرائم بحق لبنان. وأنه كان حرياً بالمجلس النيابي أن يحدد رئيسه جلسة انتخاب مفتوحة الى حين الاتفاق على الرئيس. أما تحديد جلسة كل أسبوع ويعمل فريق ٨ آذار على تعطيل النصاب فهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.