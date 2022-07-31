تباينات بين عون وميقاتي

لم ينسحب التفاؤل على ملف تشكيل الحكومة، الذي بات يتطلب “معجزة” لحلحلته، وفق رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحاول الاضطلاع بدور “توفيقي” لتأمين لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. مع العلم أن الرئيسين عون وميقاتي سيلتقيان غداً الإثنين في لقاء يغلب عليه الطابع البروتوكولي في إطار الاحتفال الرسمي بعيد الجيش.

وكشفت مصادر سياسية مطّلعة بأن برّي لا يريد أن تكون أهداف هذا التواصل حكومية فحسب، بل للبحث في الاستحقاقات كافة “فهو يعرف أن العقبات كثيرة وأن التباينات كبيرة بين الفريق الرئاسي وميقاتي حول الحكومة العتيدة، وهي تبدأ بتوزيع الحقائب والحصص والمداورة، ولا تنتهي بحاكمية مصرف لبنان، إلا أنه يعتبر أن القطيعة لا بد أن تنتهي”.