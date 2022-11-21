تحذيرات من اضطرابات أمنية وفوضى

على الصعيد الأمني، وبالتزامن مع تزايد المخاوف من اضطرابات قد تضرب الواقع الأمني من جديد نتيجة التأزّم السياسي، حذّر العميد المتقاعد جورج نادر من حصول اضطرابات أمنية بسبب الواقع السياسي وتعقيداته التي تولد الفوضى والمشكلات، إلى جانب الجوع والفقر.

وفي اتصال مع “الأنباء”، عبّر نادر عن عدم ارتياحه للتصريحات حول أن الأمن ممسوك ولا خوف من حدوث مشاكل أمنية، “وذلك لغياب الضمانات الاجتماعية والصحية عن القوى الأمنية”، وسأل: “كيف يُمكن للقوى الأمنية أن تضبط الأمن في ظل الفقر والجوع، مع العلم أن راتب الدركي لا يتجاوز الـ30 دولاراً؟ ويترافق ذلك مع غياب الطبابة والخدمة الصحية لعناصر قوى الأمن”.

كما سأل نادر: “كيف يمكن ملاحقة المخالف وتوقيفه ومصادرة سلاحه الحربي وهناك مناطق يحظر على القوى الأمنية دخولها، وتجري فيها استعراضات عسكرية على “عينك يا تاجر؟”، مؤكداً وجوب تطبيق القانون في مختلف المناطق.