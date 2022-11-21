الأثنين 27 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 21 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذيرات من اضطرابات أمنية وفوضى

منذ 4 دقائق
الاحتجاجات في لبنان

الاحتجاجات في لبنان

الأنباء
A A A
طباعة المقال

على الصعيد الأمني، وبالتزامن مع تزايد المخاوف من اضطرابات قد تضرب الواقع الأمني من جديد نتيجة التأزّم السياسي، حذّر العميد المتقاعد جورج نادر من حصول اضطرابات أمنية بسبب الواقع السياسي وتعقيداته التي تولد الفوضى والمشكلات، إلى جانب الجوع والفقر.

وفي اتصال مع “الأنباء”، عبّر نادر عن عدم ارتياحه للتصريحات حول أن الأمن ممسوك ولا خوف من حدوث مشاكل أمنية، “وذلك لغياب الضمانات الاجتماعية والصحية عن القوى الأمنية”، وسأل: “كيف يُمكن للقوى الأمنية أن تضبط الأمن في ظل الفقر والجوع، مع العلم أن راتب الدركي لا يتجاوز الـ30 دولاراً؟ ويترافق ذلك مع غياب الطبابة والخدمة الصحية لعناصر قوى الأمن”.

كما سأل نادر: “كيف يمكن ملاحقة المخالف وتوقيفه ومصادرة سلاحه الحربي وهناك مناطق يحظر على القوى الأمنية دخولها، وتجري فيها استعراضات عسكرية على “عينك يا تاجر؟”، مؤكداً وجوب تطبيق القانون في مختلف المناطق.

    المزيد من الصحافة

    البلوك رقم 9
    البلوك رقم 9 والفراغ الرئاسي
    جبران باسيل
    باسيل يحترق.. وحزب الله "يتفرج"!
    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
    تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
    رونالدو وميسي
    سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    باسيل يُفشِل المساعي الجزائرية لحل أزمة الكهرباء.. إليكم السبب!