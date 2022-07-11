تحذيرات من المراوغة في الملف الحكومي والتلاعب باستحقاق الرئاسة

غاب الحراك السياسي المتّصل بملف تشكيل الحكومة، بسبب عطلة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك، ولكنّ الاستحقاقات الحكومية والرئاسية الداهمة حضرت من باب التشديد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وعدم عرقلة الإنتخابات الرئاسية.

فرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع شدّد على أنّ المفترق الأساسي الذي سيحدّد مصير لبنان للسنوات الست المقبلة هو انتخابات رئاسة الجمهورية التي بتنا قاب قوسين منها.

وأبدى جعجع استعداد القوات للحوار مع كل أطراف المعارضة للاتفاق على اسم مرشح واحد، داعياً إيّاها الى عدم تفويت الفرصة وتحمّل المسؤولية والتعلّم من التجارب السابقة، لأن تعذّر ذلك سيسهّل على الطرف الآخر الإتيان برئيس محسوب عليه، وقال إن هذا “يعني أننا سنعيش ست سنوات إضافية في جهنّم الذي وضعونا به، مع فرق واحد أنّ هذا الجهنم سيكون أعمق وأصعب”.

من جهته، إنتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المراوغة المستمرة في الملف الحكومي، معتبراً أنّ عدم تسهيل تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات الدستورية، هو عمل تخريبي، وأن ترك البلاد بلا حكومة في نهاية عهد وعشية الاستحقاق الرئاسي، يضعف الصفة التمثيلية للشرعية اللبنانية ويبقي قوى الأمر الواقع متحكمة بالقرار الوطني وبمصير لبنان.

كما رفض البطريرك الماروني التلاعب باستحقاق رئاسة الجمهورية، داعياً الى انتخاب رئيس في بداية المهلة الدستورية لا في نهايتها.

قضائياً، أثار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، ملفين أساسيين في عظة قداس الأحد، معتبراً أنّ “عودة القضاء إلى عمله النزيه، العادل، والمستقل، البعيد من التجاذبات والتأثيرات، يعيد التوازن إلى المجتمع، ويحميه من الذئاب الخاطفة، كائناً من كانوا”.

في القضية الأولى، طالب المطران عودة القضاء بإحقاق الحق والاقتصاص من المتحرّش بالأطفال في بلدة القاع، ومعاقبته بما يستحق، من دون أن ينصاع إلى أي طرف سياسي أو ديني.

وفي الملف الثاني، تطرّق عودة الى جريمة تفجير مرفأ بيروت، مشيراً الى أن مسبّبيها مجرمون قد يكون بعضهم في مراكز الدولة ومؤسساتها، يحاولون إعاقة التحقيق أو منعه من كشف الحقيقة، لكي لا تنكشف جريمتهم”.

أمّا دولياً، فتتّجه الأنظار الأسبوع المقبل الى الجولة المرتقبة في المنطقة للرئيس الأميركي جو بايدن، والتي ستبدأ الأربعاء من إسرائيل وتقوده الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

بايدن تناول محاور زيارته في مقال له نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، وكان لافتاً أنّه ذكر لبنان خلال تعداده دول المنطقة غير المستقرّة التي سيناقش أزماتها وملفاتها الساخنة خلال جولته المزمعة.