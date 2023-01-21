السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير جديد من أصحاب السوبرماركت!

منذ ساعة واحدة
سوبرماركت

سوبرماركت

الأنباء
A A A
طباعة المقال

أثار قرار نقابة أصحاب السوبرماركت عدم قبول البطاقات المصرفية القلق في صفوف المواطنين، الذين كان جزء منهم يبتاع حاجاته من خلال الدفع بالبطاقة، خصوصاً وأن نسبة هؤلاء سترتفع في الوقت المقبل، مع بدء توزيع المصارف بطاقات مصرفية لأصحاب الحسابات بالدولار، لصرف ودائعهم والشراء من المحلات التجارية.

قرار النقابة سببه قرار وزير المالية الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، وبسبب القرار الأخير، طلب الموردون من أصحاب السوبرماركت سداد ثمن المنتجات نقداً، ليتكمن المستوردون من دفع الضريبة الجمركية.

نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد كشف لـ”الأنباء” الالكترونية، أن وزير المالية علّق قراره حتى الاجتماع مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت، لبلورة الصورة أكثر، والبناء على الشيء مقتضاه.

لكن فهد حذّر من واقع خطير بدأ يطل برأسه، وهو طلب المؤسسات الحكومية تقاضي ضرائبها نقداً وليس من خلال شيكات، بعدما كانت هذه الضرائب تُدفع من خلال تحويلات مصرفية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان ترفض الشيك وتطالب بالدفع النقدي، وفي حال تم اعتماد هذا النهج من قبل مؤسسات أخرى، كوزارة المالية وتقاضي ضريبة الدخل، او القيمة المضافة، فذلك يعني التوقف تماماً عن قبول البطاقات المصرفية، وحصر الدفع بالنقد فقط.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
    النوم في البرلمان: هل يَنتَخِب رئيساً؟
    مجلس النواب اللبناني
    هل يُصعّد النواب المعتصمون تحرّكاتهم؟

    الأكثر قراءة

    5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار
    خلال 18 يومًا فقط من الـ2023.. 5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار!
    بيليه
    وصيّة بيليه تُفجّر "مفاجأة مدوّية": اعترف بسرّ أنكره طوال حياته
    حسن نصرالله
    نصرالله... اكذِب اكذِب اكذِب حتّى يُصدِّقُكَ الأغبياء