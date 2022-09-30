الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تداعيات غير معروفة للأزمة

منذ ساعتين
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

الأنباء
A A A
طباعة المقال

لا تزال الأمور على حالها بالشقّ المتعلق بتأليف الحكومة مع إصرار جهات متقاطعة على أن التأليف الحاصل، مع تصاعد في الأسئلة المالية والاقتصادية بعيد إعلان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية إلى ١٥٠٠٠ ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، وما يعنيه ذلك من جملة تداعيات غير معروفة على شتى المجالات التي جعلت المواطن في حيرة إضافية، خصوصا وأن هذه الخطوة ليست الأولى في سياق خطوات عديدة للحكومة لم تكن مدروسة ولا منسّقة، فيما الاجدى أن يتم كل ذلك من ضمن خطة واضحة متكاملة تعالج كل الأزمة لا تفتح أزمات جديدة.

    المزيد من الصحافة

    مجلس النواب
    المعارضة ربحت الجولة الأولى وبرّي ودّع النواب بتعليمة!
    الخبز
    الخبز بلا أكياس!
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    جلسة فكاهيّة في ساحة النجمة... سلام ومزاح بانتظار التوافق!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم القوات اللبنانية
    الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
    إطلاق نار (تعبيرية)
    قتل ابنه ثمّ انتحر.. جريمة مروّعة تهزّ بعلبك
    الكبد
    نتائج مفاجئة.. عنصر غذائي مصنّف "صحي" قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد