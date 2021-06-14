ترقب لآلية التمويل الدولي لضمان استمرار الخدمات الرئيسية في لبنان

في حين تتجه الأنظار إلى هذه القمة الأوروبية التي تعقد في 24 الحالي في بروكسيل، وإذا كانت ستشهد بلورةً لمسار العقوبات الأوروبية على معرقلي تأليف الحكومة والمتهمين بالفساد وإن من ضمن إطارٍ”انفرادي” لكل دولة، وسط رصْد أيضاً لما إذا كانت التقارير في وسائل إعلام فرنسية أخيراً عن “نشاطات حزب الله في أوروبا وازديادها على نحو مقلق في الأعوام الأخيرة (عددت تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات لتمويل نشاطات الحزب وتخزينه نيترات الأمونيوم) مؤشراً لسلوك جديد من باريس حيال الحزب، فإن الترقب يسود لمفاعيل كلام ماكرون أخيراً عن آلية تمويل دولي لضمان استمرار الخدمات الرئيسية في لبنان وهل سيتم تلقفه عملياً على المستوى الأوروبي وكيف”.

وفي رأي مصادر ديبلوماسية أن أول مؤشر إلى منسوب الاهتمام الدولي بالواقع اللبناني سيعبّر عنه مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي تستضيفه باريس افتراضياً بعد غد وتشارك فيه مجموعة الدعم الدولي للبنان ودول عربية، في ظل معلومات عن أن الاتصالات التي أجراها مسؤولون فرنسيون وايطاليون بعدد من الدول الغربية والعربية نجحت بتأمين نحو 75 مليون يورو حتى الساعة وأن عدداً من المسؤولين العرب، لا سيما من دول الخليج، سيشارك في المؤتمر.